RPC TV cuenta con los derechos de transmisión para pasar EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Panamá vs. Ghana ONLINE, válido por la primera jornada del Mundial 2026. El debut de la selección panameña también será televisado en Panamá por TVN, además de ESPN, Disney Plus y DSports (DIRECTV y DGO) para distintos países de la región. Este cruce comenzará a las 6:00 p.m. en horario panameño del miércoles 17 de junio, misma hora que en Perú, Colombia y Ecuador.

Panamá vs. Ghana se enfrentan en el debut mundialista. (Video: Selección de Panamá)

¿Cómo ver RPC TV EN VIVO para seguir Panamá vs. Ghana?

La selección de Panamá debutará en el Mundial 2026 frente a Ghana y los aficionados tendrán la posibilidad de seguir el encuentro a través de RPC TV. El canal contará con una cobertura especial para acompañar a la selección canalera en su estreno mundialista.

¿Cómo ver Panamá vs. Ghana por RPC TV en señal abierta?

La manera más sencilla de seguir el partido es mediante RPC TV en señal abierta. Los aficionados podrán sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a la señal disponible en Panamá y disfrutar del encuentro en vivo.

¿Cómo ver RPC TV por cable para seguir Panamá vs. Ghana?

RPC TV también forma parte de la programación de diversos operadores de televisión. Los usuarios podrán acceder a la señal desde sus servicios habituales y seguir todas las incidencias del compromiso.

¿Cómo ver RPC TV por internet para Panamá vs. Ghana?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante las plataformas digitales oficiales de RPC TV, donde encontrarán contenidos relacionados con la cobertura del Mundial 2026.

¿Cómo ver RPC TV desde el celular para Panamá vs. Ghana?

Los usuarios de Android y iPhone podrán acceder a la señal y contenidos de RPC TV mediante las plataformas digitales habilitadas por el canal, permitiendo seguir el partido desde cualquier lugar.

¿Cómo ver RPC TV en Smart TV para seguir a Panamá?

Los televisores inteligentes compatibles permiten acceder a las aplicaciones o plataformas de transmisión disponibles para disfrutar del encuentro entre Panamá y Ghana en pantalla grande.

¿Cómo ver RPC TV desde una PC o laptop?

Quienes prefieran seguir el partido desde una computadora podrán ingresar a las plataformas digitales oficiales de RPC TV para acceder a la cobertura del encuentro y a toda la información relacionada con el Mundial 2026.

¿Cómo ver DIRECTV para seguir Panamá vs. Ghana?

Los usuarios de DIRECTV podrán ver el compromiso mediante DSports y la plataforma DGO, que ofrecerán la transmisión en vivo del partido desde televisores, celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá RPC TV?

Además del duelo entre Panamá y Ghana, RPC TV formará parte de la cobertura de la participación panameña en el Mundial 2026, llevando a los aficionados toda la información relacionada con la selección canalera.

¿Por qué ver Panamá vs. Ghana por RPC TV?

RPC TV se convierte en una de las principales opciones para seguir a Panamá durante el Mundial 2026 gracias a su cobertura especial, relatos, análisis y seguimiento completo del debut canalero frente a Ghana.