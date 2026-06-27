Desde el New York-New Jersey Stadium, este sábado 27 de junio se llevará a cabo el partido entre Panamá vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Panamá, el encuentro arrancará a las 4:00 p.m.; en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 4:00 p.m.; en México iniciará a las 3:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil será a las 6:00 p.m.; mientras que en España arrancará a las 11:00 p.m.. Los canales de transmisión variarán según el país. En Panamá, el partido podrá verse por RPC TV y TVMax. En gran parte de Sudamérica estará disponible por ESPN (Disney Plus) y DSports (DIRECTV y DGO). No recomendamos utilizar señales piratas para seguir este compromiso del Mundial 2026.
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