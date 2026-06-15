RTVE (RTVE Play y Canal La1) EN VIVO transmitirá el choque entre España vs. Cabo Verde EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de DGO. ¿A qué hora se jugará este duelo? Este evento está programado para este lunes 15 de junio en el Estadio de Atlanta, a partir de las 11:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de RTVE, podrás seguir la televisación de DIRECTV, +Caze TV, RTVE, TV Azteca 7 y TyC Sports. No recomendamos Fútbol Libre TV.

RTVE, España vs. Cabo Verde: canales para ver por DIRECTV; DSports y DGO online. (Video: @sefutbol)

¿Cómo ver RTVE por RTVE Play para seguir España vs. Cabo Verde?

Si RTVE transmite el partido entre España vs. Cabo Verde, podrás verlo mediante RTVE Play. Solo debes ingresar a la plataforma digital gratuita, acceder a la sección de emisiones en directo o deportes y seleccionar la transmisión en vivo del encuentro.

¿Cómo ver RTVE por cable o TDT para seguir España vs. Cabo Verde?

La manera más tradicional de acceder a RTVE (La 1) es mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT) o a través de un servicio de televisión por cable. Operadores como Movistar, Vodafone, Orange y otros incluyen La 1 de TVE dentro de sus paquetes, permitiendo seguir el partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver RTVE por internet para seguir España vs. Cabo Verde?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante internet a través de RTVE Play, la plataforma oficial que ofrece la programación en directo de la cadena. Solo se requiere una conexión estable a internet para disfrutar del juego sin interrupciones.

¿Cómo ver RTVE desde el celular para seguir España vs. Cabo Verde?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone pueden descargar la aplicación gratuita de RTVE Play, disponible para Android y iPhone. Al abrir la app, simplemente deberán buscar la sección de canales en directo para sintonizar la transmisión del compromiso.

¿Cómo ver RTVE desde una tablet para seguir España vs. Cabo Verde?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante la aplicación oficial de RTVE Play. Esta alternativa es ideal para quienes buscan una pantalla de mayor tamaño que la del celular, manteniendo la libertad de seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver RTVE en Smart TV para seguir España vs. Cabo Verde?

Los usuarios de Smart TV pueden instalar la aplicación de RTVE Play en su televisor, abrir la plataforma y dirigirse a la emisión en directo de La 1 para disfrutar del partido entre España vs. Cabo Verde con la mejor calidad de imagen y desde la comodidad de su sala.

¿Cómo ver RTVE desde una PC o laptop para seguir España vs. Cabo Verde?

Otra opción muy práctica es ingresar al sitio web oficial (rtve.es/play) desde el navegador de una computadora. Una vez en la página principal, podrás acceder a la pestaña de canales en directo para seguir cada minuto del encuentro.

¿Cómo ver RTVE mediante un operador de TV para seguir España vs. Cabo Verde?

Muchos proveedores de televisión de pago permiten sintonizar La 1 de TVE no solo desde sus decodificadores tradicionales, sino también a través de sus propias plataformas online (como Movistar Plus+ en dispositivos). Esto facilita que los usuarios vean el partido en vivo, dentro o fuera de casa.

¿Cómo ver RTVE en múltiples dispositivos para seguir España vs. Cabo Verde?

El ecosistema de RTVE Play está diseñado para que puedas acceder a su señal desde distintos dispositivos, ya sean celulares, tablets, computadoras o Smart TV. De esta forma, los aficionados tienen total libertad para elegir la pantalla que más les convenga para vivir el duelo entre España y Cabo Verde por el Mundial 2026.