La Copa Mundial FIFA 2026 levanta el telón para una selección que llega señalada como una de las principales aspirantes al título. España debutará este lunes 15 de junio (18:00 hora peninsular; 17:00 en Islas Canarias) frente a Cabo Verde en la primera jornada del Grupo H, en un partido que enfrentará a la vigente campeona de Europa contra una selección que disputará la primera Copa del Mundo de su historia.

La Roja aterriza en Atlanta con un bloque consolidado bajo la dirección de Luis de la Fuente y con el objetivo de acabar con una larga serie de decepciones mundialistas. Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Unai Simón y Mikel Oyarzabal lideran una generación que aspira a devolver a España a la élite de los Mundiales, mientras que Lamine Yamal y Nico Williams podrían comenzar el encuentro desde el banquillo tras superar recientemente problemas musculares y evitar cualquier riesgo innecesario en el arranque del torneo.

Si quieres ver el partido España vs. Cabo Verde EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, ordenador, tablet o Smart TV, TVE La 1 HD y RTVE Play serán algunas de las opciones disponibles para seguir la transmisión en España. A continuación, te contamos los canales, horarios y plataformas para no perderte ningún detalle del estreno español en la Copa Mundial FIFA 2026.

TL;DR del España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

⚽ Partido: España vs. Cabo Verde

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📅 Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

🕕 Hora en España: 18:00 horas (peninsular)

📺 TV: TVE La 1 HD, La 2 Catalunya y Movistar+

📱 Streaming: RTVE Play , DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España 🏟️ Estadio: Atlanta Stadium

📍 Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

⭐ Debut de España en el Grupo H

🌍 Cabo Verde disputa el primer Mundial de su historia

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el debut de España frente a Cabo Verde en la Copa Mundial FIFA 2026.

Dial 1 de Movistar Plus+

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Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

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¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026 en streaming?

RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre España y Cabo Verde para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permitirá acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

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Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO España vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Partido: España vs. Cabo Verde

🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H)

📅 Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

🕕 Hora: 18:00 horas (España peninsular)

🏟️ Estadio: Atlanta Stadium

📍 Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

👨‍⚖️ Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

📺 TV: TVE La 1 HD, La 2 Catalunya y Movistar+

📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

España afronta su estreno mundialista con la responsabilidad de confirmar las expectativas generadas tras conquistar la Eurocopa y consolidarse como una de las selecciones más competitivas del planeta. Frente a ella estará una Cabo Verde que ya ha hecho historia al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo y que buscará sorprender en su debut absoluto. Los aficionados españoles podrán seguir todas las emociones del encuentro EN DIRECTO y GRATIS a través de TVE La 1 HD y RTVE Play desde las 18:00 horas del lunes 15 de junio.

España y Cabo Verde se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo HD desde el Meredes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @SpainIsFootball)