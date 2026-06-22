La Copa Mundial FIFA 2026 continúa ofreciendo grandes partidos para los aficionados españoles y uno de los más atractivos de la segunda jornada enfrentará a Argentina y Austria este domingo 22 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El encuentro reunirá a dos selecciones que comenzaron el torneo con victoria y que buscarán dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final en una fase de grupos que empieza a entrar en momentos decisivos.

Para el público español, el choque representa una oportunidad ideal para seguir de cerca a una de las principales candidatas al título. La selección argentina vuelve a escena con una plantilla repleta de talento y experiencia internacional, mientras que Austria intentará confirmar las buenas sensaciones que ha dejado en los últimos años bajo la dirección técnica de Ralf Rangnick.

Consulta los horarios y canales para ver Argentina vs. Austria de este lunes 22 de junio, por la Jornada 2 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

Si quieres ver el partido Argentina vs. Austria EN DIRECTO desde tu móvil, ordenador, tablet o Smart TV, TVE La 1 HD y RTVE Play serán algunas de las principales opciones disponibles en España. A continuación, te contamos cómo seguir la transmisión y cuáles son las plataformas que ofrecerán la cobertura del encuentro.

TL;DR del Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

⚽ Partido: Argentina vs. Austria

Argentina vs. Austria 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha: Domingo 22 de junio de 2026

Domingo 22 de junio de 2026 🕖 Hora en España: 19:00 horas (peninsular) / 18:00 horas (Canarias)

19:00 horas (peninsular) / 18:00 horas (Canarias) 📺 TV: TVE La 1 HD y Movistar Plus+

TVE La 1 HD y Movistar Plus+ 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España 🏟️ Estadio: AT&T Stadium

AT&T Stadium 📍 Ciudad: Arlington, Texas (Estados Unidos)

Arlington, Texas (Estados Unidos) ⭐ Argentina y Austria llegan tras ganar en la primera jornada

🌍 El ganador quedará muy cerca de los dieciseisavos de final

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y mediante los principales operadores de televisión del país. Los espectadores podrán seguir en directo el encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.

Canales de TVE La 1 HD en España

Dial 1 de Movistar Plus+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone TV

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además, el partido también podrá verse a través de Movistar Plus+, plataforma que complementa la cobertura del Mundial para la audiencia española.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet podrán acceder a la transmisión mediante RTVE Play, la plataforma digital gratuita de Radio Televisión Española.

La aplicación permitirá ver el partido en directo desde cualquier punto de España con conexión estable a internet.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

Aplicación RTVE Play para Android

Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad

Navegadores web

Smart TV

Chromecast

Android TV

Apple TV

Tablets y ordenadores

Asimismo, el encuentro estará disponible en otras plataformas con derechos de transmisión para España.

Alternativas para ver Argentina vs. Austria

RTVE Play

DAZN Spain

DAZN Mundial

Movistar Plus+

fuboTV España

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO Argentina vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido Argentina vs. Austria Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo J) Fecha Domingo 22 de junio de 2026 Hora en España 19:00 horas (peninsular) Hora en Canarias 18:00 horas Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas (Estados Unidos) TV TVE La 1 HD y Movistar Plus+ Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

La jornada mundialista ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de uno de los equipos más seguidos del torneo y de una Austria que busca consolidar su crecimiento internacional. Desde Arlington hasta Madrid, millones de espectadores estarán pendientes de un encuentro que promete fútbol de alto nivel y que podrá seguirse en directo a través de La 1 HD, RTVE Play y las principales plataformas deportivas disponibles en España.

Argentina y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, TyC Sports Plya, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal RCN, GOL Caracol, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA ATTACKIVE EN X DE @UltraAttackive)