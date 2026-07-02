España vuelve a una fase de eliminación directa con una mezcla de confianza y cautela. La Roja cerró la fase de grupos del Mundial 2026 sin recibir goles y dejando sensaciones de candidato, pero los cruces representan una historia distinta para una selección que no consigue superar una eliminatoria mundialista desde su consagración en Sudáfrica 2010. El primer examen llegará este jueves 2 de julio frente a Austria, un rival incómodo que ha convertido la presión alta y la intensidad física en sus principales argumentos competitivos.

El encuentro se disputará en el Estadio de Los Ángeles y comenzará a las 21:00 horas de España (hora peninsular) . El ganador avanzará a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, mientras que el perdedor pondrá fin a su aventura en el torneo. Todas las miradas estarán puestas en Lamine Yamal, una de las grandes figuras emergentes del campeonato, y en una selección española que busca confirmar en los cruces todo lo que mostró durante la primera fase.

Austria, por su parte, aterriza en los dieciseisavos de final después de una clasificación agónica y con la convicción de que puede competir de tú a tú frente a una de las favoritas al título. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick ha hecho de la presión coordinada y las transiciones rápidas una seña de identidad que intentará imponer ante la posesión española.

Para los aficionados en España, el partido podrá seguirse gratuitamente a través de TVE La 1 HD y RTVE Play. También estará disponible mediante plataformas de pago como DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

TL;DR del España vs. Austria por el Mundial 2026

⚽ Partido: España vs. Austria

España vs. Austria 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha: Jueves 2 de julio de 2026

Jueves 2 de julio de 2026 🕘 Hora en España: 21:00 horas (peninsular)

21:00 horas (peninsular) 📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España 🏟️ Estadio: Estadio de Los Ángeles

Estadio de Los Ángeles 📍 Ciudad: Los Ángeles, California (Estados Unidos)

Los Ángeles, California (Estados Unidos) ⭐ Lamine Yamal lidera el ataque español

🌍 Austria busca dar una de las sorpresas de los dieciseisavos de final

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España vs. Austria por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España y Austria correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Los Ángeles.

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Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

Señal de RTVE Play y TVE La 1 en directo para ver España vs. Austria por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el SoFi Stadium de Los Angeles, California. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España vs. Austria por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre españoles y austríacos desde cualquier dispositivo compatible.

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España vs. Austria por el Mundial 2026

⚽ Partido España vs. Austria 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final) 📅 Fecha Jueves 2 de julio de 2026 🕘 Hora 21:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio Estadio de Los Ángeles 📍 Ciudad Los Ángeles, California (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

España inicia la fase más exigente del Mundial con la obligación de transformar sus buenas sensaciones en resultados. Después de completar una primera fase sin derrotas y sin goles encajados, el equipo de Luis de la Fuente afronta un desafío que ha resultado esquivo durante los últimos años. Del otro lado estará una Austria intensa y disciplinada, convencida de que puede alterar cualquier pronóstico.

En España, el encuentro podrá seguirse EN DIRECTO y GRATIS mediante TVE La 1 HD y RTVE Play, además de las principales plataformas deportivas disponibles en el país.

España y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, Canal La 1 HD, TVE, La2 de CAT, DAZN Mundial, TV Azteca 7, Azteca Deportes, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)