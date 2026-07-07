Argentina vs. Egipto juegan hoy martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Con Lionel Messi a la cabeza, la Albiceleste buscará seguir en competencia por lograr el título (por segunda vez consecutiva). Mientras que los Faraones ponen su esperanza en Mohamed Salah para dar el golpe sobre la mesa.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium y comenzará a las 18:00 horas de España (hora peninsular) . El ganador avanzará a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, mientras que el perdedor pondrá fin a su aventura en el torneo. Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, goleador histórico de los Mundiales y gran figura de la Albiceleste.

Messi sufrió más de la cuenta para eliminar a Cabo Verde, por ello, Scaloni decidió fortalecer la zona defensiva y trabajó en movimientos tácticos. Entienden que ante Egipto el compromiso será intenso, donde la rigurosidad física marcará la pauta del juego. Los Faraones son un equipo aguerrido, que cuenta con jugadores rápidos para el contragolpe.

Para los aficionados en España, el partido podrá seguirse gratuitamente a través de TVE La 1 HD y RTVE Play. También estará disponible mediante plataformas de pago como DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

TL;DR del Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

⚽ Partido: Argentina vs. Egipto

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📅 Fecha: Martes 7 de julio de 2026

🕘 Hora en España: 18:00 horas (peninsular)

📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

🏟️ Estadio: Mercedes-Benz

📍 Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

⭐ Lionel Messi es la máxima figura de Argentina.

🌍 Mohamed Salah es el principal referente de Egipto.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Argentina vs. Egipto correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Los Ángeles.

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Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 06/07/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido Argentina vs. Egipto EN VIVO, ONLINE y GRATIS hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Argentina vs. Egipto por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre españoles y austríacos desde cualquier dispositivo compatible.

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Partido: Argentina vs. Egipto

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final)

Fecha: Martes 7 de julio de 2026

Hora: 18:00 horas (España peninsular)

Estadio: Mercedes-Benz

Ciudad Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial.

Streaming:RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España