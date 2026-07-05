Pocas selecciones pueden presumir de un historial favorable frente a Brasil y Noruega es una de ellas. Cuatro enfrentamientos, dos victorias y dos empates alimentan una estadística tan sorprendente como poco conocida que volverá a ponerse a prueba este domingo 5 de julio (22:00 horas de Madrid; 4 p.m. ET / 1 p.m. PT) en los octavos de final del Mundial 2026 . La selección escandinava, impulsada por los goles de Erling Haaland, intentará ampliar ese registro frente a una Canarinha que sigue avanzando entre ajustes obligados por las lesiones y la necesidad de confirmar su candidatura al título.

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey donde el ganador avanzará a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, mientras que el perdedor pondrá fin a su recorrido en el torneo. Buena parte de la atención estará centrada en Vinícius Júnior, principal referencia ofensiva de los brasileños, y en Erling Haaland, que afronta la oportunidad de liderar una de las mayores sorpresas de la fase eliminatoria.

Noruega, por su parte, comparece en esta ronda después de eliminar a Costa de Marfil y con la confianza de haber construido un equipo competitivo alrededor de Martin Ødegaard y Haaland. El conjunto nórdico ha encontrado equilibrio entre solidez defensiva y eficacia ofensiva, dos factores que intentará explotar frente a una de las selecciones más laureadas de la historia.

Para los aficionados en España, el partido podrá seguirse gratuitamente a través de TVE La 1 HD y RTVE Play. También estará disponible mediante plataformas de pago como DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

TL;DR del Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

⚽ Partido: Brasil vs. Noruega

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📅 Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

🕘 Hora en España: 22:00 horas (peninsular)

📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

🏟️ Estadio: MetLife Stadium

📍 Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

⭐ Vinícius Júnior lidera el ataque brasileño

🌍 Erling Haaland encabeza la ilusión de Noruega en los octavos de final

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Brasil y Noruega correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Nueva Jersey.

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Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Brasil vs. Noruega por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre brasileños y noruegos desde cualquier dispositivo compatible.

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

⚽ Partido Brasil vs. Noruega 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) 📅 Fecha Domingo 5 de julio de 2026 🕘 Hora 22:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio MetLife Stadium 📍 Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

Brasil entra en la fase más exigente del Mundial con la responsabilidad de confirmar sobre el césped su condición de aspirante al título. La selección de Carlo Ancelotti ha mostrado capacidad de adaptación durante el torneo y ahora se encuentra frente a un rival que combina orden táctico, confianza y una de las principales referencias ofensivas del fútbol europeo.

En España, el encuentro podrá seguirse EN DIRECTO y GRATIS mediante TVE La 1 HD y RTVE Play, además de las principales plataformas deportivas disponibles en el país.

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de ESPN, DIsney Plus, RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports, Teletica, Pio Deportes, Canal FOX One, FOX Sports, Televen, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)

Lectura de Noé Yactayo

“Las eliminatorias suelen castigar a los equipos que dependen exclusivamente del talento individual y recompensar a aquellos que encuentran equilibrio entre estructura y creatividad. Brasil tiene recursos de sobra para resolver partidos a través de sus figuras, pero Noruega llega con una virtud que suele resultar incómoda en este tipo de escenarios: sabe exactamente a qué juega.

El equipo escandinavo ha construido su crecimiento alrededor de una generación liderada por Haaland y Ødegaard, pero también alrededor de automatismos defensivos que le permiten competir contra rivales superiores sobre el papel. Para Brasil, la misión será evitar que el partido se convierta en una batalla de paciencia y aprovechar el desequilibrio de Vinícius Júnior en campo abierto. Si la eliminatoria se mantiene igualada durante demasiados minutos, la confianza histórica de Noruega frente a la Canarinha puede convertirse en un factor más importante de lo que muchos imaginan".