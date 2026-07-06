Cristiano Ronaldo vuelve a cruzarse en el camino de España. Trece meses después de la final de la Liga de Naciones que Portugal conquistó en los penaltis, ambas selecciones se reencuentran este lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, con un lugar en los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en juego. El partido enfrenta al máximo goleador de la historia del fútbol internacional contra una selección española que todavía no ha recibido un solo gol en el torneo.

La estadística resume buena parte del desafío. España encadena 35 partidos sin perder en los 90 minutos reglamentarios y ha convertido la seguridad defensiva en una de sus principales fortalezas. Portugal, en cambio, ha avanzado con más sufrimiento que autoridad, pero conserva un grupo de futbolistas capaces de cambiar cualquier partido en una sola acción: Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leão y Cristiano Ronaldo.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Madrid (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) y definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026. Para los aficionados en España, el partido podrá seguirse gratuitamente mediante TVE La 1 HD y RTVE Play. También estará disponible en plataformas como DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Portugal aterriza en Dallas después de sobrevivir a Croacia en una noche que exigió más resistencia que brillantez. El equipo de Roberto Martínez avanzó, pero volvió a dejar la sensación de que todavía no ha encontrado una versión capaz de dominar a los grandes candidatos del torneo.

España recorrió el camino opuesto. El empate sin goles frente a Cabo Verde abrió interrogantes durante la fase de grupos; sin embargo, cada partido posterior fue despejando dudas. La selección llega a los octavos con una identidad mucho más definida alrededor de Rodri, Pedri, Dani Olmo y la capacidad desequilibrante de Lamine Yamal.

TL;DR del España — Portugal EN DIRECTO por el Mundial 2026

⚽ Partido: Portugal vs. España

Portugal vs. España 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha: Lunes 6 de julio de 2026

Lunes 6 de julio de 2026 🕘 Hora en España: 21:00 horas (peninsular)

21:00 horas (peninsular) 📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España 🏟️ Estadio: AT&T Stadium

AT&T Stadium 📍 Ciudad: Arlington, Dallas, Texas (Estados Unidos)

Arlington, Dallas, Texas (Estados Unidos) ⭐ Cristiano Ronaldo lidera el ataque portugués

🌟 Lamine Yamal encabeza la nueva generación española

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Portugal por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Dallas.

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Además de RTVE, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Portugal por Internet?

RTVE Play emitirá la señal en directo de La 1 HD para todos los usuarios que prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles, ordenadores o televisores conectados. La plataforma permite acceder gratuitamente a la programación en vivo de RTVE y seguir todas las incidencias del encuentro desde cualquier punto de España.

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Asimismo, el encuentro también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España — Portugal por el Mundial 2026

PARTIDO España - Portugal EN DIRECTO por el Mundial 2026 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (octavos de final) 📅 Fecha Lunes 6 de julio de 2026 🕘 Hora 21:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio AT&T Stadium 📍 Ciudad Arlington, Dallas, Texas (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

El duelo que puede decidir la eliminatoria

Aunque la atención mediática recaerá sobre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, buena parte del partido podría resolverse en la zona ancha.

España intentará imponer el control a través de Rodri y Pedri. Portugal buscará acelerar mediante Vitinha y Bruno Fernandes. La selección que consiga marcar el ritmo tendrá muchas posibilidades de inclinar la balanza a su favor.

Si el encuentro se convierte en una batalla posicional, España parece sentirse más cómoda. Si el partido se rompe y aparecen transiciones constantes, Portugal cuenta con argumentos para castigar cualquier desajuste.

Por eso se espera una noche de márgenes mínimos, donde cada error puede tener consecuencias irreversibles.

España y Portugal se enfrentan este lunes 9 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)

Lectura de Noé Yactayo

“Portugal y España representan dos maneras distintas de llegar a una eliminatoria mundialista. España transmite sensación de control. Sabe dónde quiere jugar cada partido, cómo protegerse cuando pierde el balón y cómo desgastar al rival a través de la posesión. Portugal, en cambio, sigue siendo una selección más imprevisible, capaz de alternar momentos brillantes con fases de desconexión difíciles de explicar por la calidad de sus futbolistas.

La clave probablemente estará en el centro del campo. Si Rodri y Pedri consiguen imponer el ritmo del partido, España tendrá muchas opciones de avanzar. Si Vitinha y Bruno Fernandes encuentran espacios para acelerar las transiciones, Portugal puede convertir el encuentro en un intercambio de golpes que favorezca su talento individual.

Las eliminatorias rara vez premian únicamente al equipo con mejores nombres. Premian al que entiende mejor el contexto del partido. Y en Dallas, el contexto apunta a un duelo largo, cerrado y decidido por márgenes mínimos. Exactamente el tipo de escenario que suele separar a los candidatos de los campeones."