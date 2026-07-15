Lionel Messi y Argentina vuelven a encontrarse ante uno de los rivales que más capítulos ha escrito en la historia de los Mundiales. La Albiceleste se enfrentará este miércoles 15 de julio a Inglaterra por las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el objetivo de defender la corona conquistada en Catar y alcanzar una nueva final mundialista.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras superar una exigente ruta eliminatoria que incluyó victorias ante Cabo Verde, Egipto y Suiza. Los argentinos necesitaron dos prórrogas en las rondas de eliminación directa, aunque volvieron a demostrar su capacidad para responder en los momentos decisivos. Del otro lado estará una Inglaterra que tampoco ha tenido un camino sencillo y que encontró en Jude Bellingham y Harry Kane a sus principales líderes para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Madrid (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) y podrá seguirse gratuitamente en España mediante TVE La 1 HD y RTVE Play. También estará disponible a través de DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

TL;DR del Inglaterra vs. Argentina EN DIRECTO por el Mundial 2026

⚽ Partido: Inglaterra vs. Argentina

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📅 Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026

🕘 Hora en España: 21:00 horas (peninsular)

📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

🏟️ Estadio: Mercedes-Benz Stadium

📍 Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

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¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD transmitirá en abierto para toda España la segunda semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina. La cobertura incluirá la previa desde Atlanta, el relato completo del encuentro y el análisis posterior con todas las incidencias de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional.

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Además de RTVE, el partido podrá verse mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España.

¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Inglaterra vs. Argentina por Internet?

RTVE Play ofrecerá la señal en vivo de La 1 HD para seguir la semifinal entre Inglaterra y Argentina desde cualquier dispositivo con conexión a internet. La plataforma de RTVE permite acceder gratuitamente a la programación en directo y seguir toda la cobertura del Mundial 2026 desde España.

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Asimismo, el encuentro también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026

Mundial 2026 Transmisión EN DIRECTO del Inglaterra vs. Argentina ⚽ Partido Inglaterra vs. Argentina EN DIRECTO 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (semifinales) 📅 Fecha Miércoles 15 de julio de 2026 🕘 Hora 21:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio Mercedes-Benz Stadium 📍 Ciudad Atlanta, Georgia (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)

Análisis de Noé Yactayo

“Las semifinales suelen estar reservadas para los equipos que mejor gestionan los detalles, y Argentina ha construido buena parte de su recorrido precisamente sobre esa virtud. El conjunto de Lionel Scaloni no siempre ha dominado los partidos desde el juego, pero sí ha sabido competir cuando la presión aumenta y los márgenes se reducen. Ahí aparece la experiencia de Lionel Messi, todavía determinante a sus 39 años y líder de la carrera por la Bota de Oro.

Inglaterra llega con una receta distinta. El equipo de Thomas Tuchel no ha sido el más brillante del torneo, pero cuenta con una generación capaz de resolver encuentros cerrados mediante acciones individuales. Jude Bellingham atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y Harry Kane mantiene intacto su instinto goleador.

Más allá del contexto histórico que acompaña a este enfrentamiento, la semifinal enfrenta a dos selecciones que han encontrado distintas formas de sobrevivir durante el torneo. Argentina se apoya en la jerarquía colectiva; Inglaterra, en la capacidad de sus figuras para cambiar el rumbo de un partido. El premio es enorme: un lugar en la final frente a España y la posibilidad de disputar el trofeo más importante del fútbol mundial.”