Hay selecciones que llegan a las eliminatorias con la sensación de haber cumplido; otras, en cambio, empiezan a ser juzgadas de verdad cuando el margen de error desaparece. Francia pertenece a este segundo grupo. Después de una fase de grupos arrolladora, en la que firmó diez goles y exhibió una superioridad pocas veces vista en el torneo, el conjunto de Didier Deschamps inicia este martes 30 de junio su camino en los cruces del Mundial 2026 frente a Suecia, una selección acostumbrada a desafiar pronósticos cuando nadie la coloca entre las favoritas.

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y arrancará a las 23:00 horas en España (hora peninsular) . Todas las miradas apuntan a Kylian Mbappé, principal figura de una Francia que busca recuperar la corona mundial y dejar atrás la amarga derrota sufrida en la final de Catar 2022.

No te pierdas el cruce de Francia vs. Suecia por la Copa del Mundo. La señal de DIRECTV en vivo gratis permite saber dónde ver este compromiso mediante los canales oficiales de fútbol TV y la plataforma DGO online hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Suecia, sin la presión que acompaña a las grandes potencias, aterriza en los dieciseisavos de final tras clasificarse como uno de los mejores terceros del campeonato. El equipo dirigido por Graham Potter ya ha demostrado durante el torneo que puede alternar momentos de brillantez ofensiva con fases de sufrimiento, pero mantiene intacta la confianza en una dupla ofensiva liderada por Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

Para los aficionados en España, el partido podrá seguirse gratuitamente a través de TVE La 1 HD y RTVE Play. También estará disponible mediante plataformas de pago como Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España.

TL;DR del Francia vs. Suecia por el Mundial 2026

⚽ Partido: Francia vs. Suecia

Francia vs. Suecia 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Martes 30 de junio de 2026 🕑 Hora en España: 23:00 horas (peninsular)

23:00 horas (peninsular) 📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España 🏟️ Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium 📍 Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) ⭐ Kylian Mbappé lidera a la favorita Francia

🌍 Suecia busca una de las grandes sorpresas de los dieciseisavos de final

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Francia vs. Suecia por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Francia y Suecia correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Nueva Jersey.

Diales de TVE La 1 en España

Dial 1 de Movistar Plus+

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Dial 1 de Racctel+

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Diales 1 y 81 de Euskaltel

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Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

El Francia vs. Suecia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Francia vs. Suecia por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Francia vs. Suecia por el Mundial 2026

Detalle Información ⚽ Partido Francia vs. Suecia 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final) 📅 Fecha Martes 30 de junio de 2026 🕑 Hora 23:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio MetLife Stadium 📍 Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

Francia inicia la fase más exigente del Mundial con la obligación de confirmar todo lo que insinuó durante la fase de grupos. Con Mbappé, Dembélé y Olise al frente de uno de los ataques más productivos del torneo, los galos parten como favoritos ante una Suecia que confía en la inspiración de Alexander Isak y Viktor Gyökeres para extender su aventura mundialista. En España, el encuentro podrá seguirse EN DIRECTO y GRATIS mediante TVE La 1 HD y RTVE Play, además de las principales plataformas deportivas disponibles en el país.

Francia y Suecia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE FFF EN X DE @FFF)