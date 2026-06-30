Hay selecciones que llegan a las eliminatorias con la sensación de haber cumplido; otras, en cambio, empiezan a ser juzgadas de verdad cuando el margen de error desaparece. Francia pertenece a este segundo grupo. Después de una fase de grupos arrolladora, en la que firmó diez goles y exhibió una superioridad pocas veces vista en el torneo, el conjunto de Didier Deschamps inicia este martes 30 de junio su camino en los cruces del Mundial 2026 frente a Suecia, una selección acostumbrada a desafiar pronósticos cuando nadie la coloca entre las favoritas.
El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y arrancará a las 23:00 horas en España (hora peninsular). Todas las miradas apuntan a Kylian Mbappé, principal figura de una Francia que busca recuperar la corona mundial y dejar atrás la amarga derrota sufrida en la final de Catar 2022.
Suecia, sin la presión que acompaña a las grandes potencias, aterriza en los dieciseisavos de final tras clasificarse como uno de los mejores terceros del campeonato. El equipo dirigido por Graham Potter ya ha demostrado durante el torneo que puede alternar momentos de brillantez ofensiva con fases de sufrimiento, pero mantiene intacta la confianza en una dupla ofensiva liderada por Alexander Isak y Viktor Gyökeres.
Para los aficionados en España, el partido podrá seguirse gratuitamente a través de TVE La 1 HD y RTVE Play. También estará disponible mediante plataformas de pago como Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España.
TL;DR del Francia vs. Suecia por el Mundial 2026
- ⚽ Partido: Francia vs. Suecia
- 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026
- 📅 Fecha: Martes 30 de junio de 2026
- 🕑 Hora en España: 23:00 horas (peninsular)
- 📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial
- 📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España
- 🏟️ Estadio: MetLife Stadium
- 📍 Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)
- ⭐ Kylian Mbappé lidera a la favorita Francia
- 🌍 Suecia busca una de las grandes sorpresas de los dieciseisavos de final
¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Francia vs. Suecia por el Mundial 2026?
TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Francia y Suecia correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Nueva Jersey.
Diales de TVE La 1 en España
- Dial 1 de Movistar Plus+
- Dial 1 de Orange TV
- Dial 1 de Vodafone TV
- Dial 1 de Mundo R
- Dial 1 de Telecable
- Dial 1 de Racctel+
- Dial 1 de Videosur
- Diales 1 y 81 de Euskaltel
- Dial 111 de Galicia R
- Dial 111 de SomTV (Andorra)
Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.
¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Francia vs. Suecia por Internet?
RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.
La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.
Dispositivos compatibles con RTVE Play
- Aplicación RTVE Play para Android
- Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
- Navegadores web
- Smart TV
- Chromecast
- Android TV
- Apple TV
- Tablets
- Ordenadores
Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.
Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Francia vs. Suecia por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|⚽ Partido
|Francia vs. Suecia
|🏆 Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final)
|📅 Fecha
|Martes 30 de junio de 2026
|🕑 Hora
|23:00 horas (España peninsular)
|🏟️ Estadio
|MetLife Stadium
|📍 Ciudad
|East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)
|📺 TV
|TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial
|📱 Streaming
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España
Francia inicia la fase más exigente del Mundial con la obligación de confirmar todo lo que insinuó durante la fase de grupos. Con Mbappé, Dembélé y Olise al frente de uno de los ataques más productivos del torneo, los galos parten como favoritos ante una Suecia que confía en la inspiración de Alexander Isak y Viktor Gyökeres para extender su aventura mundialista. En España, el encuentro podrá seguirse EN DIRECTO y GRATIS mediante TVE La 1 HD y RTVE Play, además de las principales plataformas deportivas disponibles en el país.