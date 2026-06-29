Brasil ya ha entrado en la parte del Mundial donde los errores se pagan con el billete de vuelta a casa. La pentacampeona del mundo se enfrenta este lunes 29 de junio a Japón en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, un cruce que sobre el papel favorece a la selección sudamericana, pero que encierra más dificultades de las que muchos imaginaban cuando se realizó el sorteo. El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston y comenzará a las 19:00 horas en España (hora peninsular) .

A estas alturas del torneo, Japón ya no sorprende a nadie. La selección asiática lleva varios Mundiales demostrando que puede competir de tú a tú con las grandes potencias y en Norteamérica ha vuelto a confirmar esa tendencia. Ordenada, intensa y cada vez más ambiciosa con el balón, la escuadra nipona afronta la eliminatoria convencida de que puede volver a derribar a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Brasil, por su parte, llega con la responsabilidad habitual de quien siempre está obligado a pelear por el título. Neymar continúa siendo el gran referente mediático del equipo, mientras que Vinicius Jr. y Endrick representan el presente y el futuro de una selección que busca recuperar el trono mundial veinte años después de su última conquista.

Para los aficionados en España, el encuentro podrá seguirse de manera gratuita a través de La 1 HD y RTVE Play. Además, existen otras alternativas de pago como Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España.

TL;DR del Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

⚽ Partido: Brasil vs. Japón

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📅 Fecha: Lunes 29 de junio de 2026

🕑 Hora en España: 19:00 horas (peninsular)

📺 TV: La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial

📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

🏟️ Estadio: NRG Stadium

📍 Ciudad: Houston, Texas (Estados Unidos)

⭐ Neymar, Vinicius Jr. y Endrick lideran a Brasil

🌍 Japón busca una de las grandes sorpresas de los dieciseisavos de final

¿Dónde ver La 1 HD EN DIRECTO, Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Brasil y Japón correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Houston.

Diales de TVE La 1 en España

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Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Brasil vs. Japón por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre brasileños y japoneses desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

Detalle Información ⚽ Partido Brasil vs. Japón 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final) 📅 Fecha Lunes 29 de junio de 2026 🕑 Hora 19:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio NRG Stadium 📍 Ciudad Houston, Texas (Estados Unidos) 📺 TV La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

Brasil afronta una nueva prueba en su camino hacia el título frente a un rival que ha construido una reputación cada vez más sólida en las fases eliminatorias de los Mundiales. Japón ya ha demostrado que puede competir contra cualquiera y tratará de aprovechar cualquier espacio para poner en aprietos a una de las selecciones más laureadas de la historia. En España, la cita podrá seguirse EN DIRECTO y GRATIS mediante La 1 HD y RTVE Play, además de las principales plataformas deportivas disponibles en el país.

Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos del Mundial 2026. (Video: @dfb_team)