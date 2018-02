Más allá de 10 a 15 nombres inamovibles, otros 15 o 20 jugadores peruanos empezaron el año enfocados en convencer a Ricardo Gareca de ser llevados al Mundial. Renato Tapia pertenece al primer grupo. Su aporte en las Eliminatorias (16 partidos y un gol) y su peso en el vestuario pese su juventud (tiene 22 años y le dicen ‘Capitán del futuro’) fueron elementos suficientes para que ‘Rena’ canjease su boleto. ¿Y para ser titular en Rusia, también?



Algo que el ‘Tigre’ ha dejado claro desde que llegó a la selección es que no se deja guiar por los nombres. Juega el que está mejor. Alberto Rodríguez, quien en 2017 solo disputó 24 partidos con la ‘U’, y el propio Tapia, quien no se ha ganado un lugar en el Feyenoord en más de dos años, no son excepciones. Esto se explica porque sus reemplazantes, aunque jugaron bien cuando les tocó (Miguel Araujo y Pedro Aquino, respectivamente), nunca presentaron el nivel suficiente para que Gareca los ponga por encima de los dos primeros.



Desde setiembre, el ‘Cabezón’ ganó continuidad en su equipo por la lesión de Jan-Arie van der Heijden. Pero el holandés ya está recuperado, y en todo ese tiempo Tapia no pudo ganarse la confianza de Gio van Bronckhorst, su DT, así que en las últimas dos semanas regresó al banco. Su situación, pues, vuelve a ser la misma de las Eliminatorias, pero no la de sus competidores en la selección: Aquino es cada vez más fijo en Lobos BUAP (desde el inicio de la temporada 2017/18 es el cuarto jugador con más partidos, 18) y ha aparecido Wilder Cartagena, quien en enero fichó por Veracruz y ya lleva cinco partidos consecutivos de titular.



Juguemos a ser Gareca. Si hubiese que dar la lista de 23 hoy, habría solo una certeza: Renato va. ‘Pedrito’ tiene altas chances, mientas que ‘Carta’ parece estar más afuera que adentro. Hay que recordar que Yoshimar Yotun, Sergio Peña y hasta Edison Flores también han sido utilizados en la primera línea de volantes, pero con la labor de ser el primer pase al momento de armar jugadas o buscar a Paolo con un balón largo. No compiten directamente con Tapia, Aquino ni Cartagena –estos últimos, aunque con participación en el juego, son más ‘destructores’–, pero el ‘Tigre’ difícilmente llevará cinco o seis jugadores solo para dos posiciones.



Los amistosos le servirán al DT para añadir, remarcar y quitar nombres de su lista. Esos serán los partidos a los que Aquino y Cartagena –si son convocados, evidentemente– deben sacarle el máximo provecho, demostrando que el nivel adquirido en la liga mexicana puede superar al que presentará un Tapia sin ritmo, pues no parece que su panorama vaya a cambiar pronto. Pero eso será a partir de marzo. Hoy, entre Renato calentando banca en el Feyenoord y ‘Pedrito’ y ‘Carta’ con continuidad en sus equipos, me quedo con el ‘Cabezón’. Hoy, ninguno de los ‘mexicanos’ puede competirle a Renato en despliegue, autoridad ni experiencia internacional. Hoy.