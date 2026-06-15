La Gran Fiesta del Fútbol capta la atención de los fanáticos a nivel global y varias selecciones ya hicieron su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este lunes 15 de junio, España enfrentará a Cabo Verde por la Fecha 1 del Grupo H y el equipo de Luis de la Fuente buscarán un triunfo ante el debutante combinado caboverdiano dirigido por Pedro Leitão Brito ‘Bubista′. El duelo Colombia vs. Costa Rica será transmitido por la Señal Mundial 2026 de Canal RCN, desde las 11:00 hora de Bogotá / 15:00 hora de Praia / 18:00 horario peninsular español , por lo que aquí te dejo con toda la información necesaria para seguir este juego minuto a minuto.

Cómo ver Canal RCN EN VIVO, partido España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026 por TV abierta y Online

Te compartimos todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido España vs. Cabo Verde EN VIVO EN DIRECTO por la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este lunes 15 de junio de 2026.

Ciudad Principal Plataforma Principal de TV Dial TDT (Señal Abierta) Diales de Cable (Suscripción) Transmisión Online (Streaming) Bogotá Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Medellín Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Cali Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Barranquilla Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Bucaramanga Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Cartagena Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Resto del País (Ciudades Menores/Regionales) TDT y Cable Local 13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo) Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)

Otros Operadores Locales (Primeros canales) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN

Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.

Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo de TDT, lo que facilita la sintonización. Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).

En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el o sus plataformas de (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional). Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO desde España y/o Cabo Verde?

Para ver la señal de Canal RCN EN VIVO desde España y/o Cabo Verde, la forma más rápida y oficial es utilizar una red privada virtual (VPN) que te permita conectarte a un servidor en Colombia y acceder a su plataforma web o aplicación oficial. Sigue estos pasos para configurarlo:

Elige y descarga una VPN: Necesitas un servicio que cuente con servidores estables en Colombia. Conéctate a Colombia: Abre tu aplicación de VPN y selecciona un servidor ubicado en Colombia. Esto asignará a tu dispositivo una dirección IP colombiana, simulando que estás navegando desde el país sudamericano. Accede a la plataforma oficial: Una vez conectado a la VPN, entra al sitio web oficial Canal RCN en Vivo o descarga la app oficial de Canal RCN en tu móvil o Smart TV (disponible en Google Play y App Store). Crea una cuenta: Para disfrutar de la señal en directo de forma gratuita, la plataforma te pedirá un breve registro ingresando tu correo electrónico y datos personales. Disfruta de la programación: Tras confirmar tu registro con un código de activación, podrás ver la señal en directo sin restricciones geográficas.

ATLANTA, GEORGIA (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido España vs. Cabo Verde hoy por la Jornada 1 del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Qué es Señal Mundial 2026 de Canal RCN?

La señal mundial 2026 de Canal RCN es la transmisión especial, plataforma y programación dedicada que el canal colombiano lanzó para cubrir la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Esta oferta incluye la transmisión en vivo de 35 partidos seleccionados a través de su señal abierta y televisión digital, incluyendo todos los encuentros de la selección de fútbol Colombia, la inauguración y la gran final.

Transmisión en TV abierta Multiplataforma Exclusividad en cable Contenido digital Emisión de 35 partidos clave del torneo a nivel nacional. Cobertura complementaria de hasta 65 partidos a través de las emisoras hermanas LA FM y RCN Radio. Los partidos que no van por señal abierta se pueden ver a través de Win Sports (canal asociado). Resúmenes, análisis, goles y programación especial en vivo a través de la aplicación oficial del Canal RCN y el portal de Deportes RCN.

España y Cabo Verde se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo HD desde el Meredes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @SpainIsFootball)