Los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 continúan con un atractivo enfrentamiento entre Colombia y Ghana, dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar la Copa del Mundo. El encuentro será seguido por millones de aficionados en toda Latinoamérica.

En Chile, los fanáticos podrán disfrutar del encuentro mediante la señal de Chilevisión (CHV), uno de los canales que ofrecerá la cobertura del torneo. Si quieres saber cómo ver el partido en televisión, por Internet o desde el extranjero, aquí te contamos todos los detalles, además de los horarios oficiales por país.

¿Cómo ver Chilevisión EN VIVO por TV y por Internet?

Los espectadores en Chile podrán seguir el partido entre Colombia y Ghana mediante Chilevisión, tanto en televisión abierta como en sus plataformas digitales.

Estas son las principales opciones para ver CHV EN VIVO:

TV abierta: Sintoniza Chilevisión desde cualquier televisor con cobertura de señal abierta en Chile.

Sintoniza Chilevisión desde cualquier televisor con cobertura de señal abierta en Chile. Sitio web de Chilevisión: Ingresa al portal oficial de CHV para acceder a la transmisión en vivo cuando esté disponible.

Ingresa al portal oficial de CHV para acceder a la transmisión en vivo cuando esté disponible. CHV Online: Sigue la programación en directo desde una computadora con conexión a Internet.

Sigue la programación en directo desde una computadora con conexión a Internet. Aplicación MiCHV: Disponible para dispositivos móviles compatibles, permite acceder a contenidos y transmisiones en vivo.

Disponible para dispositivos móviles compatibles, permite acceder a contenidos y transmisiones en vivo. Smart TV: En televisores compatibles puedes acceder al sitio web o aplicaciones disponibles para seguir la señal en directo.

¿Cómo ver Chilevisión desde el extranjero?

Si te encuentras fuera de Chile y deseas seguir la programación de Chilevisión, tienes varias alternativas dependiendo del país en el que te encuentres:

Acceder al sitio oficial de Chilevisión , donde algunos contenidos y transmisiones en vivo pueden estar disponibles internacionalmente, sujeto a restricciones por derechos de emisión.

, donde algunos contenidos y transmisiones en vivo pueden estar disponibles internacionalmente, sujeto a restricciones por derechos de emisión. Utilizar la aplicación MiCHV , si el contenido está habilitado para tu ubicación.

, si el contenido está habilitado para tu ubicación. Consultar la programación de Disney+ Premium , plataforma que transmitirá el partido en países como Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina y Uruguay , de acuerdo con los derechos de emisión del Mundial 2026.

, plataforma que transmitirá el partido en países como , de acuerdo con los derechos de emisión del Mundial 2026. Revisar las señales oficiales que poseen los derechos de transmisión en tu país, ya que algunos eventos deportivos tienen restricciones geográficas.

Antes del inicio del encuentro, es recomendable verificar la disponibilidad de la señal según tu ubicación.

¿A qué hora juega Colombia vs. Ghana?

El partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputará el viernes 3 de julio en el Kansas City Stadium.

Estos son los horarios confirmados en distintos países:

País Hora Chile 9:30 p. m. Colombia 8:30 p. m. Perú 8:30 p. m. Ecuador 8:30 p. m. Argentina 10:30 p. m. Uruguay 10:30 p. m. Paraguay 9:30 p. m. Bolivia 9:30 p. m. Venezuela 9:30 p. m. México 7:30 p. m. Estados Unidos (ET) 9:30 p. m. Estados Unidos (CT) 8:30 p. m. Estados Unidos (MT) 7:30 p. m. Estados Unidos (PT) 6:30 p. m. España 3:30 a. m. (sábado 4 de julio)

Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)

¿Qué canal transmite Australia vs. Egipto EN VIVO?

La transmisión del Mundial 2026 varía según el país. Estas son las principales señales de televisión y plataformas digitales donde podrás seguir el encuentro.