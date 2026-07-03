Los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 continúan con un atractivo enfrentamiento entre Colombia y Ghana, dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar la Copa del Mundo. El encuentro será seguido por millones de aficionados en toda Latinoamérica.
En Chile, los fanáticos podrán disfrutar del encuentro mediante la señal de Chilevisión (CHV), uno de los canales que ofrecerá la cobertura del torneo. Si quieres saber cómo ver el partido en televisión, por Internet o desde el extranjero, aquí te contamos todos los detalles, además de los horarios oficiales por país.
¿Cómo ver Chilevisión EN VIVO por TV y por Internet?
Los espectadores en Chile podrán seguir el partido entre Colombia y Ghana mediante Chilevisión, tanto en televisión abierta como en sus plataformas digitales.
Estas son las principales opciones para ver CHV EN VIVO:
- TV abierta: Sintoniza Chilevisión desde cualquier televisor con cobertura de señal abierta en Chile.
- Sitio web de Chilevisión: Ingresa al portal oficial de CHV para acceder a la transmisión en vivo cuando esté disponible.
- CHV Online: Sigue la programación en directo desde una computadora con conexión a Internet.
- Aplicación MiCHV: Disponible para dispositivos móviles compatibles, permite acceder a contenidos y transmisiones en vivo.
- Smart TV: En televisores compatibles puedes acceder al sitio web o aplicaciones disponibles para seguir la señal en directo.
¿Cómo ver Chilevisión desde el extranjero?
Si te encuentras fuera de Chile y deseas seguir la programación de Chilevisión, tienes varias alternativas dependiendo del país en el que te encuentres:
- Acceder al sitio oficial de Chilevisión, donde algunos contenidos y transmisiones en vivo pueden estar disponibles internacionalmente, sujeto a restricciones por derechos de emisión.
- Utilizar la aplicación MiCHV, si el contenido está habilitado para tu ubicación.
- Consultar la programación de Disney+ Premium, plataforma que transmitirá el partido en países como Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina y Uruguay, de acuerdo con los derechos de emisión del Mundial 2026.
- Revisar las señales oficiales que poseen los derechos de transmisión en tu país, ya que algunos eventos deportivos tienen restricciones geográficas.
Antes del inicio del encuentro, es recomendable verificar la disponibilidad de la señal según tu ubicación.
¿A qué hora juega Colombia vs. Ghana?
El partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputará el viernes 3 de julio en el Kansas City Stadium.
Estos son los horarios confirmados en distintos países:
|País
|Hora
|Chile
|9:30 p. m.
|Colombia
|8:30 p. m.
|Perú
|8:30 p. m.
|Ecuador
|8:30 p. m.
|Argentina
|10:30 p. m.
|Uruguay
|10:30 p. m.
|Paraguay
|9:30 p. m.
|Bolivia
|9:30 p. m.
|Venezuela
|9:30 p. m.
|México
|7:30 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|9:30 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|8:30 p. m.
|Estados Unidos (MT)
|7:30 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|6:30 p. m.
|España
|3:30 a. m. (sábado 4 de julio)
¿Qué canal transmite Australia vs. Egipto EN VIVO?
La transmisión del Mundial 2026 varía según el país. Estas son las principales señales de televisión y plataformas digitales donde podrás seguir el encuentro.
|País
|Canal de TV y streaming
|Estados Unidos
|Telemundo (GRATIS por TV abierta), Universo, Peacock, FOX (mercados seleccionados), FOX Sports y Fubo
|México
|ViX Premium
|Colombia
|Gol Caracol, Ditu, DIRECTV y DGO
|Perú
|América TV, América TV Go, DIRECTV y DGO
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV y DGO
|Argentina
|DIRECTV y DGO
|Uruguay
|DIRECTV y DGO
|Ecuador
|Teleamazonas, DIRECTV y DGO
|Bolivia
|Tigo Sports
|Paraguay
|Tigo Sports
|Venezuela
|DIRECTV y DGO
|Costa Rica
|Fox Plus
|Guatemala
|Tigo Sports
|Honduras
|Tigo Sports
|El Salvador
|Tigo Sports
|Nicaragua
|Tigo Sports
|Panamá
|Tigo Sports
|República Dominicana
|CDN Deportes