Vinícius Júnior y Erglind Haaland protagonizarán este domingo 5 de julio uno de los enfrentamientos más esperados de los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Brasil y Noruega medirán fuerzas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde estará en juego un boleto a los cuartos de final del torneo que reúne a 48 selecciones y 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección brasileña llega a esta instancia tras dejar en el camino a Japón y con la intención de confirmar su condición de candidata al título. Del otro lado aparece una Noruega que ha sorprendido por su disciplina táctica y que cuenta con el poder de definición de Haaland, uno de los máximos goleadores del campeonato. El partido comenzará a las 15:00 horas de Bogotá (4:00 p.m. ET y 1:00 p.m. PT en Estados Unidos) .

¿Quieres seguir el encuentro desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará a cargo de GOL Caracol TV. Además, el compromiso podrá verse vía streaming mediante Caracol Play, plataforma que ofrecerá cobertura completa de este atractivo duelo de octavos de final del Mundial 2026.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 estará disponible a través de GOL Caracol TV. A continuación, consulta algunos de los principales canales habilitados por los operadores de televisión en Colombia.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Brasil vs. Noruega por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los aficionados también podrán seguir las incidencias del encuentro mediante la cobertura especial de Caracol Radio en sus frecuencias habituales.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM

Medellín: 90.3 FM y 750 AM

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM

Cali: 90.5 FM y 820 AM

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM

Cartagena: 1170 AM

Pereira: 950 AM

Manizales: 1180 AM

Cúcuta: 1090 AM

Pasto: 1280 AM

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Brasil vs. Noruega?

Además de la transmisión del partido, GOL Caracol suele ofrecer programación especial con análisis táctico, entrevistas, reportes desde los estadios, reacciones de los protagonistas y seguimiento completo a los octavos de final del Mundial 2026.

La señal también dedica espacios especiales para revisar las actuaciones de las selecciones favoritas al título y las posibles llaves de cuartos de final.

Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.

¿Cómo ver Brasil vs. Noruega EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los usuarios podrán seguir el partido entre Brasil y Noruega mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión.

El servicio está disponible para:

Teléfonos móviles Android

iPhone

Tablets Android

iPad

Computadoras Windows

Computadoras Mac

Smart TV compatibles

Solo es necesario contar con acceso a internet y verificar previamente la disponibilidad del servicio según tu ubicación.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran acceder a la programación de GOL Caracol pueden utilizar una VPN con servidores ubicados en territorio colombiano.

Para ver Brasil vs. Noruega desde el extranjero:

Contrata una VPN segura y confiable.

Descarga e instala la aplicación en tu dispositivo.

Conéctate a un servidor ubicado en Colombia.

Ingresa a Caracol TV o Caracol Play.

Accede a la transmisión del partido.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Brasil vs. Noruega por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Una VPN permite conectarse mediante una dirección IP colombiana y acceder a plataformas oficiales que transmiten el Mundial 2026 dentro del país.

Resumen para ver Brasil vs. Noruega por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México, Perú y otros países ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para determinados contenidos Configuración básica Instalar VPN y conectarse a un servidor colombiano Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceso a la transmisión desde cualquier lugar Recomendación Verificar disponibilidad antes del partido

Cabe mencionar que otras plataformas oficiales del Mundial FIFA 2026 incluyen Telemundo Deportes, Peacock, FOX One, FOX Sports y fuboTV para los aficionados que siguen el torneo desde Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

Horario: 15:00 horas de Bogotá (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT)

15:00 horas de Bogotá (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) Partido: Brasil vs. Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026

Brasil vs. Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026 Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026 TV: GOL Caracol TV

GOL Caracol TV Streaming: Caracol Play

Caracol Play Estadio: MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

¿Cuándo juegan Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio de 2026 por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega Brasil contra Noruega en Colombia?

El partido comenzará a las 15:00 horas de Colombia.

¿Dónde se disputa el encuentro?

El compromiso se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega EN VIVO por TV y streaming?

En Colombia será transmitido por GOL Caracol TV y Caracol Play.

¿Quiénes son las principales figuras del partido?

Vinícius Júnior, Matheus Cunha y Endrick destacan en Brasil, mientras que Erling Haaland y Martin Ødegaard lideran a Noruega.

¿Qué está en juego en este partido?

El ganador avanzará a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de ESPN, DIsney Plus, RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports, Teletica, Pio Deportes, Canal FOX One, FOX Sports, Televen, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)

Lectura de Noé Yactayo

“Brasil llega a esta ronda con más preguntas que certezas. Las lesiones han obligado a Carlo Ancelotti a modificar piezas importantes, pero también han permitido descubrir nuevas variantes en ataque. La aparición de Rayan y el crecimiento de Matheus Cunha han dado oxígeno a una selección que mantiene intacta su jerarquía.

Noruega, sin embargo, representa un desafío diferente a los rivales que Brasil ha enfrentado hasta ahora. El conjunto escandinavo no depende únicamente de Haaland; también ha mostrado una estructura colectiva sólida y una notable capacidad para competir en escenarios de máxima presión. Si los brasileños logran imponer la calidad de sus individualidades y controlar las transiciones rápidas de los europeos, tendrán una buena oportunidad de seguir avanzando. Pero si el partido se rompe y se convierte en un intercambio constante de ataques, Noruega tendrá argumentos suficientes para complicar seriamente a uno de los favoritos al título".