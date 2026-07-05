Vinícius Júnior y Erglind Haaland protagonizarán este domingo 5 de julio uno de los enfrentamientos más esperados de los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Brasil y Noruega medirán fuerzas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde estará en juego un boleto a los cuartos de final del torneo que reúne a 48 selecciones y 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.
La selección brasileña llega a esta instancia tras dejar en el camino a Japón y con la intención de confirmar su condición de candidata al título. Del otro lado aparece una Noruega que ha sorprendido por su disciplina táctica y que cuenta con el poder de definición de Haaland, uno de los máximos goleadores del campeonato. El partido comenzará a las 15:00 horas de Bogotá (4:00 p.m. ET y 1:00 p.m. PT en Estados Unidos).
¿Quieres seguir el encuentro desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará a cargo de GOL Caracol TV. Además, el compromiso podrá verse vía streaming mediante Caracol Play, plataforma que ofrecerá cobertura completa de este atractivo duelo de octavos de final del Mundial 2026.
¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?
La transmisión oficial del partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 estará disponible a través de GOL Caracol TV. A continuación, consulta algunos de los principales canales habilitados por los operadores de televisión en Colombia.
- Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT
- Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV
- Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV
- Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV
- Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo
- Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay
- Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable
- Canales 277 SD – 252 HD de ETB
- Canal 101 de EMCALI
¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Brasil vs. Noruega por la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Los aficionados también podrán seguir las incidencias del encuentro mediante la cobertura especial de Caracol Radio en sus frecuencias habituales.
- Bogotá: 100.9 FM y 810 AM
- Medellín: 90.3 FM y 750 AM
- Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM
- Cali: 90.5 FM y 820 AM
- Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM
- Cartagena: 1170 AM
- Pereira: 950 AM
- Manizales: 1180 AM
- Cúcuta: 1090 AM
- Pasto: 1280 AM
¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Brasil vs. Noruega?
Además de la transmisión del partido, GOL Caracol suele ofrecer programación especial con análisis táctico, entrevistas, reportes desde los estadios, reacciones de los protagonistas y seguimiento completo a los octavos de final del Mundial 2026.
La señal también dedica espacios especiales para revisar las actuaciones de las selecciones favoritas al título y las posibles llaves de cuartos de final.
Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.
¿Cómo ver Brasil vs. Noruega EN VIVO ONLINE por Caracol Play?
Los usuarios podrán seguir el partido entre Brasil y Noruega mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión.
El servicio está disponible para:
- Teléfonos móviles Android
- iPhone
- Tablets Android
- iPad
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
- Smart TV compatibles
Solo es necesario contar con acceso a internet y verificar previamente la disponibilidad del servicio según tu ubicación.
¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?
Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran acceder a la programación de GOL Caracol pueden utilizar una VPN con servidores ubicados en territorio colombiano.
Para ver Brasil vs. Noruega desde el extranjero:
- Contrata una VPN segura y confiable.
- Descarga e instala la aplicación en tu dispositivo.
- Conéctate a un servidor ubicado en Colombia.
- Ingresa a Caracol TV o Caracol Play.
- Accede a la transmisión del partido.
¿Por qué utilizar una VPN para ver Brasil vs. Noruega por GOL Caracol TV?
Algunos contenidos digitales pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Una VPN permite conectarse mediante una dirección IP colombiana y acceder a plataformas oficiales que transmiten el Mundial 2026 dentro del país.
Resumen para ver Brasil vs. Noruega por Caracol TV desde el extranjero
|Caracol TV en el extranjero
|Información
|Países de consulta frecuente
|Estados Unidos, España, México, Perú y otros países
|¿Se necesita VPN?
|Puede ser necesaria para determinados contenidos
|Configuración básica
|Instalar VPN y conectarse a un servidor colombiano
|Dispositivos compatibles
|Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles
|Plataforma de streaming
|Caracol Play
|Beneficio principal
|Acceso a la transmisión desde cualquier lugar
|Recomendación
|Verificar disponibilidad antes del partido
Cabe mencionar que otras plataformas oficiales del Mundial FIFA 2026 incluyen Telemundo Deportes, Peacock, FOX One, FOX Sports y fuboTV para los aficionados que siguen el torneo desde Estados Unidos.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026
- Horario: 15:00 horas de Bogotá (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT)
- Partido: Brasil vs. Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026
- Fecha: Domingo 5 de julio de 2026
- TV: GOL Caracol TV
- Streaming: Caracol Play
- Estadio: MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey
FAQ: Preguntas frecuentes sobre Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026
¿Cuándo juegan Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?
Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio de 2026 por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.
¿A qué hora juega Brasil contra Noruega en Colombia?
El partido comenzará a las 15:00 horas de Colombia.
¿Dónde se disputa el encuentro?
El compromiso se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.
¿Dónde ver Brasil vs. Noruega EN VIVO por TV y streaming?
En Colombia será transmitido por GOL Caracol TV y Caracol Play.
¿Quiénes son las principales figuras del partido?
Vinícius Júnior, Matheus Cunha y Endrick destacan en Brasil, mientras que Erling Haaland y Martin Ødegaard lideran a Noruega.
¿Qué está en juego en este partido?
El ganador avanzará a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.
Lectura de Noé Yactayo
“Brasil llega a esta ronda con más preguntas que certezas. Las lesiones han obligado a Carlo Ancelotti a modificar piezas importantes, pero también han permitido descubrir nuevas variantes en ataque. La aparición de Rayan y el crecimiento de Matheus Cunha han dado oxígeno a una selección que mantiene intacta su jerarquía.
Noruega, sin embargo, representa un desafío diferente a los rivales que Brasil ha enfrentado hasta ahora. El conjunto escandinavo no depende únicamente de Haaland; también ha mostrado una estructura colectiva sólida y una notable capacidad para competir en escenarios de máxima presión. Si los brasileños logran imponer la calidad de sus individualidades y controlar las transiciones rápidas de los europeos, tendrán una buena oportunidad de seguir avanzando. Pero si el partido se rompe y se convierte en un intercambio constante de ataques, Noruega tendrá argumentos suficientes para complicar seriamente a uno de los favoritos al título".