Todo listo para que inicie el camino de la selección Colombia en estos playoffs del Mundial 2026. Este viernes 3 de julio, mira el partido de Colombia vs. Ghana EN VIVO por la señal de GOL Caracol y Caracol Play, por los 16avos de final, a partir de las 8:30 p.m. hora Bogotá, encuentro que se desarrollará en el Arrowhead Stadium de Kansas City . Invictos con 2 victorias y un empate, la selección colombiana buscará acceder a los octavos de final del torneo.

GOL Caracol transmite el partido Colombia vs Ghana EN VIVO por TV y online hoy 3 de julio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Ghana por 16avos de final de la Copa Mundial 2026?

Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Colombia vs. Ghana por 16avos de final de la Copa Mundial 2026.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Ghana por 16avos de final de la Copa Mundial 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar Colombia vs. Ghana por 16avos de final de la Copa Mundial 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?

Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para mirar el Colombia vs. Ghana por 16avos de final de la Copa Mundial 2026. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver el partido de Colombia vs. Ghana.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Colombia vs. Ghana por 16avos de final de la Copa Mundial 2026?

Si en caso deseas ver todos los juegos de cara al Mundial de la FIFA 2026, deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Hora, TV y dónde ver Colombia vs. Ghana EN VIVO de 16avos de final del Mundial 2026

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Viernes 3 de julio de 2026 Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos

Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos Horario: 8:30 p.m. Colombia

8:30 p.m. Colombia Canal TV: GOL Caracol

GOL Caracol Streaming: Caracol Play

Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)