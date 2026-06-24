Sudáfrica vs. Corea del Sur juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo mexicano se mirará vía TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 8:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Sudáfrica vs. Corea del Sur juegan por el Mundial 2026. (Video: @thekfa)

¿Dónde ver Sudáfrica vs. Corea del Sur?

El partido entre Sudáfrica y Corea del Sur por el Mundial 2026 podrá seguirse en distintas señales oficiales según el país. En la mayoría de territorios de Latinoamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN (en TV por cable) y su plataforma de streaming Disney+ Premium, además de DSports para clientes de DIRECTV a través de televisión y la app DGO.

¿Dónde ver Sudáfrica vs. Corea del Sur en Latinoamérica?

En países como Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, el encuentro suele estar disponible en la programación de ESPN, accesible por operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV o Flow. También se puede ver por DSports mediante DIRECTV y su servicio digital DGO, que permite seguir el partido desde celular, tablet, computadora o Smart TV.

¿Dónde ver Sudáfrica vs. Corea del Sur en México?

En México, la transmisión del partido puede estar repartida entre señales como Canal 5, Azteca 7 y TUDN, además de la plataforma de streaming ViX, que suele ofrecer cobertura de los encuentros del Mundial 2026 en vivo.

¿Dónde ver Sudáfrica vs. Corea del Sur en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de canales como FOX Sports, Telemundo y Univision, además de plataformas digitales como Fubo, Peacock o las apps oficiales de cada cadena, dependiendo de la programación del torneo.

¿Dónde ver Sudáfrica vs. Corea del Sur en España?

En España, la cobertura del Mundial 2026 suele estar a cargo de La 1 de RTVE, Teledeporte y plataformas como DAZN, que ofrecen transmisión completa de los partidos en directo.

¿Qué opciones son las más comunes para ver el partido?

A nivel global, las alternativas más extendidas para seguir Sudáfrica vs. Corea del Sur son ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), que concentran gran parte de los derechos de transmisión en Latinoamérica, junto con las señales locales de cada país en televisión abierta o paga.