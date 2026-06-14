Suecia vs. Túnez juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que ESPN, a través de Disney Plus, será otra de las alternativas para seguir el compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 9:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en Bolivia; dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; y una hora menos en México. El partido se disputará en el Estadio Monterrey.

Suecia vs. Túnez se enfrentan por el Mundial 2026. (Video: Selección de Suecia)

¿Cómo ver Suecia vs. Túnez en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Suecia vs. Túnez mediante DSports para los suscriptores de DIRECTV. Además, estará disponible a través de DGO y Disney Plus para quienes prefieran verlo por internet.

¿Cómo ver Suecia vs. Túnez en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por DSports y ESPN, además de las plataformas DGO y Disney Plus para seguir todas las incidencias del Mundial 2026.

¿Cómo ver Suecia vs. Túnez en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso mediante DSports y ESPN. Asimismo, estará disponible por DIRECTV, DGO y Disney Plus.

¿Cómo ver Suecia vs. Túnez en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará disponible mediante DSports y ESPN. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DGO y Disney Plus.

¿Cómo ver Suecia vs. Túnez en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por DSports y ESPN. También estará disponible en DGO y Disney Plus para quienes prefieran el streaming.

¿Cómo ver Suecia vs. Túnez en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de los operadores y plataformas que cuenten con los derechos oficiales del Mundial 2026. También estará disponible mediante servicios de streaming autorizados.

¿Cómo ver Suecia vs. Túnez en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante ESPN y Disney Plus, además de otras plataformas autorizadas que cuenten con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

¿Cómo ver Suecia vs. Túnez en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN y DSports. Además, DGO y Disney Plus ofrecerán la transmisión para los usuarios de streaming.

¿Cómo ver Suecia vs. Túnez en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, DGO y Disney Plus permitirán acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.