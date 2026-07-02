vs juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16avos de final del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 10:00 p.m. en Perú del jueves 2 de julio, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Suiza vs. Argelia: ver transmisión gratis vía DIRECTV y DGO por el Mundial 2026. (Video: @swissnatimen)
Suiza vs. Argelia: ver transmisión gratis vía DIRECTV y DGO por el Mundial 2026. (Video: @swissnatimen)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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