La Copa Mundial 2026 continúa su vertiginoso desarrollo en Norteamérica y, conforme avanzan los encuentros, las estadísticas individuales comienzan a acaparar la atención de los especialistas. Si bien los goleadores siempre se llevan las portadas de los medios deportivos, los encargados de gestar las jugadas ofensivas están reclamando su merecido protagonismo en este certamen. Los volantes creativos y los extremos desequilibrantes vienen demostrando que una asistencia milimétrica tiene exactamente el mismo valor, por eso revisa a continuación la tabla de los asistidores del torneo.

En la cima de esta prestigiosa clasificación destacan los mediocampistas ofensivos, en su mayor parte del continente europeo, quienes han aprovechado la perfección técnica de sus delanteros para sumar pases clave y también conseguir los resultados para lograr la clasificación.

Por su parte, los combinados sudamericanos no se quedan atrás en esta pugna estadística gracias al atrevimiento y la picardía de sus extremos por las bandas. El desborde constante, sumado a la capacidad para ganar la línea de fondo y lanzar centros envenenados hacia el área chica, ha permitido que varios atacantes de la región se consoliden como piezas indispensables para sus respectivas selecciones.

A medida que el torneo ingresa en sus fases de eliminación directa, la presión aumenta y los espacios se reducen considerablemente sobre el terreno de juego. Es en estos escenarios de máxima tensión donde la jerarquía de los máximos asistidores se pone a prueba, pues de su visión periférica dependerá la supervivencia de sus selecciones en la lucha por alcanzar la gloria en territorio norteamericano.

Finalmente, la consagración del máximo asistidor del Mundial 2026 se mantendrá en vilo hasta el último suspiro del campeonato. Los números actuales prometen modificarse dramáticamente en las siguientes rondas, manteniendo a los aficionados y analistas deportivos a la expectativa de coronar al jugador con la mejor lectura de juego y la bota más precisa del torneo más importante del planeta.

Tabla de asistencias

Jugador País Asistencias Alexander Isak Suecia 3 Bruno Guimaraes Brasil 3 Michael Olise Francia 3 Brahim Díaz Marruecos 2 Breel Embolo Suiza 2 Bukayo Saka Inglaterra 2 Deniz Undav Alemania 2 Julio Enciso Paraguay 2 Kylian Mbappé Francia 2 Mohamed Salah Egipto 2

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