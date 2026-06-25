Teleamazonas (Canal 5) EN VIVO y EN DIRECTO, para ver la transmisión del partido entre Ecuador vs. Alemania ONLINE | GRATIS | STREAMING por el Mundial, válido por la jornada 3 de la fase de grupos. Además de verlo por Teleamazonas en suelo ecuatoriano, también estará disponible vía DSports, en su opción por DIRECTV o DGO. Si tienes ESPN, también lo verás por tu cableoperador favorito y en Disney Plus Premium. En México, TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 de Televisa tienen los derechos de la Copa del Mundo. Todo arrancará a las 3:00 p.m. en Ecuador, Perú y Colombia, este domingo 14 de junio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

Teleamazonas (Canal 5), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium tienen los derechos de transmisión para ver el partido entre Ecuador vs. Alemania. (Video: dfb_team)

¿Cómo ver Ecuador vs. Alemania por Teleamazonas (Canal 5)?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el partido entre Ecuador y Alemania a través de Teleamazonas (Canal 5), la señal oficial de televisión abierta que transmite los encuentros de la Tri en el Mundial 2026. Además del partido en vivo, el canal ofrecerá una cobertura especial con la previa, análisis, entrevistas y todas las incidencias del compromiso.

¿Cómo ver Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta?

La forma más sencilla de disfrutar del encuentro es sintonizando Teleamazonas (Canal 5) desde cualquier televisor con acceso a la televisión abierta en Ecuador. La cadena cuenta con cobertura nacional y emite gratuitamente los partidos de la Selección Ecuatoriana durante la Copa del Mundo.

¿Cómo ver Teleamazonas (Canal 5) por cable?

Los usuarios de televisión por suscripción también pueden acceder a Teleamazonas (Canal 5) mediante operadores como DIRECTV, Claro TV, TV Cable e Inter Satelital, entre otros, dependiendo de la ciudad y del proveedor contratado.

¿Cómo ver Teleamazonas (Canal 5) por internet?

Otra alternativa es ingresar al portal oficial de Teleamazonas, donde el canal ofrece su programación y, para los partidos autorizados, la transmisión en vivo del Mundial 2026 desde una computadora o navegador web.

¿Cómo ver Teleamazonas (Canal 5) desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone pueden seguir el encuentro desde el sitio oficial de Teleamazonas. Además, los clientes de Claro en Ecuador tienen la posibilidad de acceder a la señal mediante Claro Video, de acuerdo con las condiciones de su plan.

¿Cómo ver Teleamazonas (Canal 5) en Smart TV?

Quienes dispongan de un Smart TV pueden ingresar al sitio oficial de Teleamazonas desde el navegador del televisor o utilizar las aplicaciones compatibles de su operador para disfrutar del Ecuador vs. Alemania en pantalla grande.

¿Cómo ver Teleamazonas (Canal 5) desde una computadora?

La transmisión y toda la cobertura del Mundial 2026 también pueden seguirse desde una laptop o PC a través del portal oficial de Teleamazonas, donde los aficionados encontrarán noticias, videos, entrevistas y contenido exclusivo sobre la participación de la Tri.

¿Qué ofrece Teleamazonas (Canal 5) durante el Mundial 2026?

Además de emitir todos los partidos de Ecuador, Teleamazonas (Canal 5) transmite decenas de encuentros del Mundial 2026, junto con programas especiales, análisis, reportes desde las sedes, entrevistas y resúmenes diarios para mantener informados a los aficionados.

¿Por qué ver Ecuador vs. Alemania por Teleamazonas (Canal 5)?

Teleamazonas (Canal 5) es la principal alternativa gratuita para seguir a la Selección Ecuatoriana en el Mundial 2026. Gracias a su señal abierta, su disponibilidad en operadores de cable y sus plataformas digitales, los hinchas podrán disfrutar del duelo frente a Alemania desde televisión, celular, computadora, tablet o Smart TV.