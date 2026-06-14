Teleamazonas EN VIVO y EN DIRECTO, para ver la transmisión del partido entre Ecuador vs. Costa de Marfil ONLINE | GRATIS | STREAMING por el Mundial, válido por la jornada 1 de la fase de grupos. Además de verlo por Teleamazonas en suelo ecuatoriano, también estará disponible vía DSports, en su opción por DIRECTV o DGO. Si tienes ESPN, también lo verás por tu cableoperador favorito y en Disney Plus Premium. En México, TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 de Televisa tienen los derechos de la Copa del Mundo. Todo arrancará a las 6:00 p.m. en Ecuador, Perú y Colombia, este domingo 14 de junio en el Estadio Filadelfia.

Por el Mundial 2026, Ecuador vs. Costa de Marfil se enfrentan con la transmisión de Teleamazonas, DSports, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, Telefe y TV Azteca 7. (Video: FEF)

¿Cómo ver Teleamazonas por señal abierta en Ecuador para el partido Ecuador vs. Costa de Marfil?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el Ecuador vs. Costa de Marfil a través de Teleamazonas en señal abierta, ya que el canal transmite en vivo los encuentros de La Tri durante el Mundial 2026.

¿Cómo ver Teleamazonas EN VIVO por internet para el Ecuador vs. Costa de Marfil?

Teleamazonas cuenta con una plataforma digital que permite acceder a parte de su programación en línea desde computadoras y navegadores web. Además, ofrece cobertura especial del Mundial 2026 para los hinchas de Ecuador.

¿Cómo ver Teleamazonas desde el celular para seguir a Ecuador en el Mundial 2026?

Los usuarios pueden acceder a los contenidos digitales de Teleamazonas desde teléfonos móviles mediante su portal web oficial, una alternativa ideal para seguir las novedades y transmisiones relacionadas con la ‘Tri’.

¿Cómo ver Teleamazonas en Smart TV para el partido entre Ecuador y Costa de Marfil?

Quienes cuenten con un Smart TV pueden ingresar al sitio oficial de Teleamazonas mediante el navegador del televisor o utilizar opciones de transmisión compatibles para disfrutar de la cobertura mundialista.

¿Cómo ver Teleamazonas por cable para el Ecuador vs. Costa de Marfil?

Teleamazonas forma parte de la oferta televisiva de la mayoría de operadores de cable en Ecuador, permitiendo seguir los partidos de la ‘Tri’ con la misma señal que se emite en televisión abierta.

¿Cómo ver Teleamazonas desde una laptop o PC para el Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran ver el Ecuador vs. Costa de Marfil desde una computadora pueden ingresar al portal oficial de Teleamazonas y acceder a sus contenidos digitales relacionados con el Mundial.

¿Cómo ver Teleamazonas gratis para seguir los partidos de Ecuador?

Teleamazonas ofrece la transmisión gratuita de los encuentros de Ecuador en el Mundial 2026, tanto mediante su señal abierta como a través de diversas plataformas digitales habilitadas para el público ecuatoriano.