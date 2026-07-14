ARLINGTON, TEXAS, (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- TVE Canal La 1 HD y RTVE Play Mundial transmitirán EN DIRECTO el partido de España contra Francia hoy martes 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos. Foto X de la selección de Francia y X de la selección de España.
ARLINGTON, TEXAS, (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- TVE Canal La 1 HD y RTVE Play Mundial transmitirán EN DIRECTO el partido de España contra Francia hoy martes 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos. Foto X de la selección de Francia y X de la selección de España.

juegan hoy por las semifinales del Mundial 2026, en el AT&T Stadium (Estadio Dallas), Arlington, Texas, Estados Unidos, desde las 16:00 horas (en Argentina). Un partidazo con sabor a final. Ambas selecciones demostraron todas sus credenciales y están a un paso de tocar la gloria. El cuadro Galo es el gran favorito para llevarse la Copa del Mundo; cuenta con destacadas figuras como Mbappé y Dembélé. Por su parte, La Roja está creciendo en su nivel y consolidando una idea de juego. Lamine Yamal es su principal estrella. En su primer Mundial, el atacante de Barcelona brilla y se luce como la gran promesa.

Para todo el público argentino, podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal de Mi Telefe online y Telefe por señal abierta. A continuación, te comparto cómo y dónde seguir la cobertura del compromiso desde cualquier plataforma.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Francia vs. España por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Francia vs. España por el Mundial 2026.

  • Canal 10 de Cablevisión Flow
  • Canal 10 de Super Canal
  • Canal 10 de TeleRed
  • Canal 10 de Movistar TV
  • Canal 12 de Telecentro
  • Canal 17 de Megacable
  • Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
  • Canal 603 de Cablevideo
  • Canal 80.5 de Flow

Además, el encuentro también podrá verse por DIRECTV Sports Argentina.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Francia vs. España hoy por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). FOTO DE NOÉ YACTAYO
DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Francia vs. España hoy por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

Solo necesitas descargar la aplicación o acceder desde un navegador web para disfrutar del partido en vivo desde:

  • Teléfonos móviles Android
  • iPhone y iPad
  • Computadoras y laptops
  • Smart TV compatibles
  • Tablets
  • Chromecast y dispositivos de transmisión

Aplicaciones oficiales

  • Mi Telefe para Android (Google Play Store)
  • Mi Telefe para iOS (App Store)

¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Argentina y deseas acceder a la programación online de Telefe, puedes utilizar una VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Pasos para acceder:

  • Contrata una VPN confiable.
  • Descarga la aplicación en tu dispositivo.
  • Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.
  • Ingresa al sitio web o aplicación de Mi Telefe.
  • Accede a la transmisión en vivo del partido.

La disponibilidad del contenido puede variar según las restricciones internacionales de derechos de transmisión.

España vs. Francia por el Mundial 2026: horarios, canales de TV y ficha del partido Estadio Akron

  • ⚽ Partido: España vs. Francia
  • 📅 Fecha: Martes 24 de julio del 2026
  • 🕙​ Hora: 16:00 horas
  • 🏟️ Estadio: Estadio Las Dallas (AT&T Stadium)
  • 🏙️​ Lugar: Arlington, Texas, Estados Unidos.
  • 📺 Canal: TyC Sports
  • ➡️ Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

El partido de España vs. Francia se realizará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas (AT&T Stadium) , y será dirigido por el árbitro salvadoreño Iván Barton. En Argentina el compromiso será transmitido por Telefe y Mi Telefe.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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