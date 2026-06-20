La selección de Ecuador afronta uno de los partidos más importantes de su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Curazao por la segunda jornada del Grupo E. El compromiso se disputará este sábado 20 de junio, a partir de las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT), en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, con la obligación para ambos equipos de sumar puntos para mantenerse en la pelea por los octavos de final.

Después de la derrota sufrida ante Costa de Marfil en su debut, la Tri necesita reaccionar rápidamente para no comprometer sus aspiraciones mundialistas. Curazao, por su parte, también llega presionado tras caer frente a Alemania en la primera fecha. ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en los Estados Unidos estará disponible a través de Telemundo Deportes, Universo y Fox Sports 1 (FS1), además de varias plataformas de streaming.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo Deportes en streaming mediante su aplicación oficial con acceso de proveedor de TV y también a través de plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026. Estas son algunas de las mejores opciones para seguir el partido entre Ecuador y Curazao EN VIVO en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS y Android)

Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay.

Peacock

La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026.

Hulu + Live TV

Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario.

YouTube TV

Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos.

fuboTV

Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles.

FOX One

La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos, aquí tienes una guía con algunos de los principales mercados donde estará disponible la cobertura del partido entre Ecuador y Curazao.

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal abierta

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal abierta

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal abierta

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal abierta

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canales 5.3 y 44 de señal abierta

Canal 4 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal abierta

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Los Ángeles, California

Telemundo 52 en señal abierta

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal abierta

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Curazao

Ecuador vs. Curazao Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Hora: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT Canales de TV: Telemundo, Universo y Fox Sports 1 (FS1)

Telemundo, Universo y Fox Sports 1 (FS1) Streaming: Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV

Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium

GEHA Field at Arrowhead Stadium Ciudad: Kansas City, Misuri

Kansas City, Misuri Capacidad: Más de 76,000 espectadores

Ecuador afronta una auténtica final anticipada en la fase de grupos del Mundial 2026. Con la necesidad de sumar sus primeros puntos y mantenerse con opciones de clasificación, la Tri buscará imponerse a Curazao en un partido que promete emociones de principio a fin para toda la comunidad latina en Estados Unidos.

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)