Desde el Hard Rock Stadium de Miami, vive otro partidazo en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. No te pierdas la transmisión de Telemundo Deportes para seguir el juego de Uruguay vs. Arabia Saudita, a partir de las 6:00 pm ET / 3:00 pm PT, en lo que será el debut por el Grupo H de este certamen. Los charrúas quieren romper con la racha de 0 victorias que llevan las selecciones sudamericanas en este arranque de la Copa, pero en frente tienen a una selección saudí que puede dar la sorpresa.

Uruguay vs. Arabia Saudita se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Uruguay vs. Arabia Saudita se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Uruguay — Arabia Saudita por el Mundial 2026?

Telemundo Deportes transmitirá el partido del Grupo H para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y toda la información alrededor del debut mundialista de Uruguay — Arabia Saudita.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver Uruguay — Arabia Saudita EN VIVO.

CiudadSeñal localCable / Satélite
Nueva YorkCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
MiamiCanal 51Xfinity 13 / DIRECTV 406
ChicagoCanal 44 y 5.3Xfinity 4 / DIRECTV 406
DallasCanal 39Spectrum 10 / DIRECTV 406
HoustonCanal 47Xfinity 11 / DIRECTV 406
OrlandoCanal 31Spectrum 62 / Xfinity 21
PhoenixCanal 39Cox 20 / DIRECTV 406
Los ÁngelesCanal 52DIRECTV 406
San FranciscoCanal 48Xfinity 18 / DIRECTV 406
SeattleCanal 7.4Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

OperadorCanal
DIRECTV406 y 407
Dish835
SpectrumVaría según mercado
XfinityVaría según ciudad
CoxVaría según ciudad
OptimumVaría según mercado

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, Uruguay — Arabia Saudita por el Mundial 2026?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

  • Roku
  • Fire TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Google TV
  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

Horario, TV y dónde ver Uruguay — Arabia Saudita EN VIVO desde EE.UU. por el Mundial 2026

  • Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
  • Lugar: Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos
  • Horario: 12:00 pm ET / 9:00 am PT
  • Canal TV: Telemundo Deportes y Universo
  • Streaming: Peacock TV
Antel TV, DIRECTV, Canal 5, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7 pasarán el encuentro entre Uruguay vs. Arabia Saudita. (Video: AUF)
Antel TV, DIRECTV, Canal 5, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7 pasarán el encuentro entre Uruguay vs. Arabia Saudita. (Video: AUF)
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