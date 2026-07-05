México vuelve a ocupar el centro de la escena en la Copa Mundial FIFA 2026. Este domingo 5 de julio, el Tri recibirá a Inglaterra en el Estadio Azteca por los octavos de final del torneo, en una eliminatoria que puede marcar una nueva página en la historia reciente del fútbol mexicano. El conjunto dirigido por Javier Aguirre intentará aprovechar la localía y el apoyo de su afición para superar a una selección inglesa liderada por Harry Kane y Jude Bellingham.
La expectativa también es enorme entre la comunidad hispana de Estados Unidos, donde millones de aficionados seguirán el encuentro desde sus hogares. El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará al vencedor de la serie entre Brasil y Noruega.
Los aficionados podrán seguir todas las incidencias mediante la cobertura especial de Telemundo Deportes EN VIVO, señal oficial en español del Mundial 2026 en Estados Unidos. Además, el encuentro estará disponible a través de Peacock y otras plataformas autorizadas.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO GRATIS, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
Telemundo Deportes forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos y transmitirá en español el partido entre México e Inglaterra correspondiente a los octavos de final.
La señal estará disponible mediante televisión abierta en múltiples mercados del país, además de operadores de cable, satélite y plataformas digitales compatibles.
¿Cómo ver México vs. Inglaterra EN VIVO por Peacock?
Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal que forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos.
Además de la transmisión en vivo de México vs. Inglaterra, Peacock ofrece acceso a repeticiones, momentos destacados, programas especiales y contenido exclusivo relacionado con la Copa del Mundo.
Opciones para ver México vs. Inglaterra online
- Peacock Premium
- App Telemundo
- Telemundo Deportes
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
- Fubo
- DIRECTV Stream
¿En qué dispositivos puedo ver Telemundo Deportes y Peacock?
La transmisión del Mundial FIFA 2026 estará disponible en múltiples dispositivos con conexión a internet.
Dispositivos compatibles
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Google TV
- Apple TV
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
- Android
- iPhone
- iPad
- Tablets
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
- Xbox
- PlayStation
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, México vs. Inglaterra en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de televisión por cable, satélite o fibra óptica, estas son algunas de las principales ciudades donde podrás seguir el partido.
Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
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¿A qué hora juega México vs. Inglaterra en Estados Unidos?
|Zona horaria
|Hora
|Eastern Time (ET)
|8:00 p.m.
|Central Time (CT)
|7:00 p.m.
|Mountain Time (MT)
|6:00 p.m.
|Pacific Time (PT)
|5:00 p.m.
|Alaska Time (AKDT)
|4:00 p.m.
|Hawaii Time (HST)
|2:00 p.m.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO México vs. Inglaterra por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|México vs. Inglaterra
|Competición
|Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Octavos de final
|Fecha
|Domingo 5 de julio de 2026
|Hora (ET)
|8:00 p.m.
|Hora (PT)
|5:00 p.m.
|TV en español
|Telemundo Deportes
|Streaming
|Peacock y App Telemundo
|Estadio
|Azteca
|Ciudad
|Ciudad de México
Lectura de Noé Yactayo
“México llega a este partido con una mezcla de ilusión y presión histórica. El equipo de Javier Aguirre ha conseguido devolver la confianza a una afición que lleva décadas esperando una clasificación a cuartos de final fuera del recuerdo de 1986. La localía, la altitud y el ambiente del Estadio Azteca representan ventajas reales que pueden influir en el desarrollo de la eliminatoria.
Inglaterra, sin embargo, posee experiencia, jerarquía y futbolistas acostumbrados a competir en las grandes noches del fútbol internacional. Kane y Bellingham encabezan una generación que aspira a pelear por el título, pero deberán responder en un escenario muy distinto a los que suelen encontrar en Europa. El margen de error desaparece en esta etapa del Mundial y cada detalle puede marcar la diferencia entre seguir soñando o regresar a casa".