protagonizan uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección portuguesa, con Cristiano Ronaldo como gran referente, buscará avanzar a la siguiente ronda frente a un rival que llega dispuesto a sorprender en un duelo de eliminación directa que promete emociones de principio a fin.

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir el partido EN VIVO, aquí te contamos cómo ver Portugal vs. Croacia por Telemundo Deportes, las opciones para verlo por televisión abierta o Internet, si es posible acceder a la transmisión desde el extranjero y los horarios oficiales junto a los canales que emitirán el encuentro en distintos países.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO online por TV o Internet?

En Estados Unidos, la cobertura en español del Mundial 2026 está a cargo de Telemundo Deportes. Dependiendo de la programación oficial, el partido podrá seguirse mediante las siguientes opciones:

  • Telemundo, disponible gratis por televisión abierta en la mayoría de los mercados de Estados Unidos.
  • Universo, canal de televisión por cable que complementa la cobertura del Mundial.
  • Peacock, plataforma de streaming que ofrece gran parte de los partidos del torneo en español.
  • Telemundo Deportes App, disponible para clientes de operadores de TV participantes.
  • Sitio web de Telemundo Deportes, con acceso mediante un proveedor de televisión autorizado.
  • Smart TV, celulares, tablets y computadoras, utilizando las aplicaciones oficiales compatibles.
TORONTO (CANADÁ), 02/07/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido Portugal vs. Croacia hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO
TORONTO (CANADÁ), 02/07/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido Portugal vs. Croacia hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Se puede ver Telemundo Deportes desde el extranjero?

Sí, aunque la disponibilidad depende del país donde te encuentres.

La transmisión de Telemundo Deportes está autorizada únicamente para Estados Unidos, por lo que el acceso al partido puede estar restringido si te conectas desde otro territorio.

Si estás fuera de EE. UU., deberás recurrir al canal con derechos oficiales de transmisión en tu país. Por ejemplo:

  • En gran parte de Latinoamérica, el partido se podrá seguir por DSports y DGO.
  • En Argentina y Uruguay, la transmisión también estará disponible mediante DSports y DGO.

Horarios de Portugal vs. Croacia por país y canales que transmiten

Portugal y Croacia juegan este jueves 2 de julio en Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PaísHoraCanal de transmisión
Argentina20:00TyC Sports y DGO
Uruguay20:00DSports y DGO
Chile19:00Chilevisión y DSports
Colombia18:00Caracol TV y DSports
Perú18:00América TV y DSports
Ecuador18:00Teleamazonas y DSports
Venezuela19:00DSports
Bolivia19:00Tigo Sports
Paraguay19:00Tigo Sports
México17:00ViX Premium
Costa Rica17:00Fox Plus
Guatemala17:00Tigo Sports
Honduras17:00Tigo Sports
El Salvador17:00Tigo Sports
Nicaragua17:00Tigo Sports
Panamá18:00Tigo Sports
República Dominicana19:00CDN Deportes
Estados Unidos (ET)19:00Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
Estados Unidos (CT)18:00Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
Estados Unidos (MT)17:00Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
Estados Unidos (PT)16:00Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports
España02:00 (viernes 3 de julio)DAZN Mundial
DIRECTV, Telemundo, DAZN, ViX Premium, Telefe y ESPN EN VIVO — ver partido Portugal vs. Croacia por TV y Online | VIDEO
Portugal y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @selecaoportugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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