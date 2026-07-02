Portugal y Croacia protagonizan uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección portuguesa, con Cristiano Ronaldo como gran referente, buscará avanzar a la siguiente ronda frente a un rival que llega dispuesto a sorprender en un duelo de eliminación directa que promete emociones de principio a fin.

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir el partido EN VIVO, aquí te contamos cómo ver Portugal vs. Croacia por Telemundo Deportes, las opciones para verlo por televisión abierta o Internet, si es posible acceder a la transmisión desde el extranjero y los horarios oficiales junto a los canales que emitirán el encuentro en distintos países.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO online por TV o Internet?

En Estados Unidos, la cobertura en español del Mundial 2026 está a cargo de Telemundo Deportes. Dependiendo de la programación oficial, el partido podrá seguirse mediante las siguientes opciones:

Telemundo , disponible gratis por televisión abierta en la mayoría de los mercados de Estados Unidos.

, disponible gratis por televisión abierta en la mayoría de los mercados de Estados Unidos. Universo , canal de televisión por cable que complementa la cobertura del Mundial.

, canal de televisión por cable que complementa la cobertura del Mundial. Peacock , plataforma de streaming que ofrece gran parte de los partidos del torneo en español.

, plataforma de streaming que ofrece gran parte de los partidos del torneo en español. Telemundo Deportes App , disponible para clientes de operadores de TV participantes.

, disponible para clientes de operadores de TV participantes. Sitio web de Telemundo Deportes , con acceso mediante un proveedor de televisión autorizado.

, con acceso mediante un proveedor de televisión autorizado. Smart TV, celulares, tablets y computadoras, utilizando las aplicaciones oficiales compatibles.

TORONTO (CANADÁ), 02/07/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido Portugal vs. Croacia hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Se puede ver Telemundo Deportes desde el extranjero?

Sí, aunque la disponibilidad depende del país donde te encuentres.

La transmisión de Telemundo Deportes está autorizada únicamente para Estados Unidos, por lo que el acceso al partido puede estar restringido si te conectas desde otro territorio.

Si estás fuera de EE. UU., deberás recurrir al canal con derechos oficiales de transmisión en tu país. Por ejemplo:

En gran parte de Latinoamérica , el partido se podrá seguir por DSports y DGO.

, el partido se podrá seguir por En Argentina y Uruguay, la transmisión también estará disponible mediante DSports y DGO.

Horarios de Portugal vs. Croacia por país y canales que transmiten

Portugal y Croacia juegan este jueves 2 de julio en Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

País Hora Canal de transmisión Argentina 20:00 TyC Sports y DGO Uruguay 20:00 DSports y DGO Chile 19:00 Chilevisión y DSports Colombia 18:00 Caracol TV y DSports Perú 18:00 América TV y DSports Ecuador 18:00 Teleamazonas y DSports Venezuela 19:00 DSports Bolivia 19:00 Tigo Sports Paraguay 19:00 Tigo Sports México 17:00 ViX Premium Costa Rica 17:00 Fox Plus Guatemala 17:00 Tigo Sports Honduras 17:00 Tigo Sports El Salvador 17:00 Tigo Sports Nicaragua 17:00 Tigo Sports Panamá 18:00 Tigo Sports República Dominicana 19:00 CDN Deportes Estados Unidos (ET) 19:00 Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports Estados Unidos (CT) 18:00 Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports Estados Unidos (MT) 17:00 Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports Estados Unidos (PT) 16:00 Telemundo, Universo, Peacock, FOX Sports España 02:00 (viernes 3 de julio) DAZN Mundial

Portugal y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @selecaoportugal)