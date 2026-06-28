¡Empiezan los 16avos de final del Mundial 2026! El partido que abrirá el telón en la mencionada instancia es el Canadá vs. Sudáfrica. Hoy domingo 28 de junio, los coanfitriones de la Copa del Mundo buscarán hacer historia y continuar en carrera. Sin embargo, la tarea no será sencilla, porque al frente tendrá un rival con hambre de gloria. El duelo tendrá lugar en SoFi Stadium, Los Ángeles, y está pactado para empezar a las 12:00 horas (PT).

Ambas selecciones quedaron segundos en sus respectivos grupos. Canadá fue de menos a más en el campeonato. Empataron con Bosnia en el partido inaugural y luego golearon a Qatar. En la última fecha cayeron contra Suiza.

Por su parte, Sudáfrica también fue aumentando su nivel con el pasar de los partidos. Empezó su camino en el Mundial con una derrota ante México, luego empataron con República Checa y finalmente ganaron a Corea del Sur en la última fecha del Grupo A, triunfo que les permitió clasificar a los 16avos de final.

La transmisión oficial para Estados Unidos estará disponible mediante Telemundo Deportes EN VIVO, señal abierta de Telemundo y streaming por Peacock, además de otras plataformas compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras. La cadena estadounidense posee los derechos de transmisión en español de la Copa Mundial FIFA 2026 para el público hispano.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Canadá vs. Sudáfrica por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo Deportes en streaming mediante su aplicación oficial con acceso de proveedor de TV y también a través de plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026. Estas son algunas de las mejores opciones para seguir el partido entre Canadá vs. Sudáfrica EN VIVO en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS y Android)

Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay.

Peacock

La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026.

Hulu + Live TV

Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario.

YouTube TV

Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos.

fuboTV

Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles.

FOX One

La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 28/06/2026.- Horarios y canales para ver EN VIVO el partido Canadá vs. Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026 en SoFi Stadium, Los Ángeles, California, Estados Unidos. FOTO creada por Gemini.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos, aquí tienes una guía con algunos de los principales mercados donde estará disponible la cobertura del partido entre Canadá vs. Sudáfrica.

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal abierta

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal abierta

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal abierta

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal abierta

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canales 5.3 y 44 de señal abierta

Canal 4 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal abierta

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Los Ángeles, California

Telemundo 52 en señal abierta

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal abierta

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Canadá vs. Sudáfrica EN VIVO ONLINE por Peacock?

La plataforma Peacock ofrecerá acceso a la cobertura en español del Mundial 2026 para los usuarios ubicados en Estados Unidos. El servicio es compatible con:

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Roku

Chromecast

iPhone y iPad

Teléfonos Android

Computadoras Windows y Mac

Peacock forma parte de las plataformas oficiales que distribuyen la cobertura del Mundial 2026 junto a Telemundo para el mercado estadounidense.

Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO por el Mundial 2026: cuándo juega, horarios, canal y dónde

Partido: Canadá vs. Sudáfrica

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Dieciseisavos de final

Fecha: Domingo 28 de junio de 2026

Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT / 1:00 p. m. MT / 2:00 p.m. CT.

Canales de TV: Telemundo, Universo y Fox Sports 1 (FS1)

Streaming: Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV

Estadio: SoFi Stadium, Boston

Árbitro: João Pinheiro (Portugal)