Dos de las selecciones revelación de la Copa Mundial 2026 se verán las caras. Sudáfrica medirá fuerzas con Canadá por los dieciseisavos de final en el SoFi Stadium de Inglewood, California (Estados Unidos), desde las 15:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido Sudáfrica vs. Canadá en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.
¿A qué hora juega Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO ONLINE por el Mundial 2026?
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Estados Unidos (Costa Este)
|Nueva York, Miami
|15:00
|Estados Unidos (Costa Central)
|Houston, CDMX (referencia)
|14:00
|Estados Unidos (Costa Pacífico)
|Los Ángeles
|12:00
|México (centro)
|Ciudad de México
|13:00
|México (Pacífico)
|Tijuana
|12:00
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Perú
|Lima
|14:00
|Ecuador
|Quito
|14:00
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|Chile (continental)
|Santiago
|15:00
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Paraguay
|Asunción
|15:00
|Brasil (Brasilia)
|Brasilia, São Paulo
|16:00
|España (peninsular)
|Madrid
|21:00
|Portugal
|Lisboa
|20:00
|Francia
|París
|21:00
|Alemania
|Berlín
|21:00
|Italia
|Roma
|21:00
|Reino Unido
|Londres
|20:00
|Curazao
|Willemstad
|15:00
¿Qué canal TV transmite Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO GRATIS y Streaming Online?
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido Sudáfrica - Canadá EN VIVO GRATIS este domingo 28 de junio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.
|País / región
|Canales de TV probables (Mundial 2026)
|Streaming / online habitual
|Estados Unidos
|FOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)
|Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
|México
|Canal 5, Azteca 7, canales deportivos de TV de paga (TUDN)
|ViX, apps de Televisa/TV Azteca, streaming del operador de cable/satélite
|Argentina
|DSports en TV de paga.
|Flow Sports, Paramount+, DGO (plataforma online de DSports)
|Chile
|Canal abierto con derechos + señal deportiva de cable (DSports)
|Streaming del canal abierto, app de cableoperadores (Movistar, VTR, etc.), Paramount+
|Colombia
|Canal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de Colombia
|DGO, Paramount+
|Perú
|Canal deportivo de TV por cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|Canal deportivo de TV por cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Venezuela
|Canales deportivos de TV de pago (DSports)
|DGO, Paramount+, inter
|Uruguay
|Señal deportiva de cable (DSports)
|DGO, Paramount+, AUF TV
|Brasil
|--
|Disney+ Premium, CazéTV
|España
|TVE La 1, La 2 Cat
|DAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+, fuboTV
|Alemania
|MagentaTV
|Das Erste, SRF zwei
|Reino Unido
|ITV 1 UK, STV Scotland
|ITVX, STV Player, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live
|Resto de Europa
|Televisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)
|OTT de cada cadena o del operador local
|Internacional (viajes)
|Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos.
|Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
Posibles alineaciones de Sudáfrica vs. Canadá
- Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos.
- Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Jacob Shaffelburg, Jonathan David, Liam Millar; Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.