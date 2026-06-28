Detalle del cruce entre Sudáfrica y Canadá en vivo hoy por el Mundial 2026. Conozca a qué hora juega y qué canal transmite el encuentro en señal abierta y televisión digital en México y EE.UU. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Detalle del cruce entre Sudáfrica y Canadá en vivo hoy por el Mundial 2026. Conozca a qué hora juega y qué canal transmite el encuentro en señal abierta y televisión digital en México y EE.UU. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Dos de las selecciones revelación de la Copa Mundial 2026 se verán las caras. Sudáfrica medirá fuerzas con Canadá por los dieciseisavos de final en el SoFi Stadium de Inglewood, California (Estados Unidos), desde las 15:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido Sudáfrica vs. Canadá en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.

El seleccionado de Canadá busca el pase a octavos ante Sudáfrica. Siga la transmisión por Telemundo Deportes Ahora en vivo y la plataforma Peacock para ver fútbol online y TV abierta en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
El seleccionado de Canadá busca el pase a octavos ante Sudáfrica. Siga la transmisión por Telemundo Deportes Ahora en vivo y la plataforma Peacock para ver fútbol online y TV abierta en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿A qué hora juega Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO ONLINE por el Mundial 2026?

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
Estados Unidos (Costa Este)Nueva York, Miami15:00
Estados Unidos (Costa Central)Houston, CDMX (referencia)14:00
Estados Unidos (Costa Pacífico)Los Ángeles12:00
México (centro)Ciudad de México13:00
México (Pacífico)Tijuana12:00
ColombiaBogotá14:00
PerúLima14:00
EcuadorQuito14:00
VenezuelaCaracas15:00
Chile (continental)Santiago15:00
ArgentinaBuenos Aires16:00
UruguayMontevideo16:00
ParaguayAsunción15:00
Brasil (Brasilia)Brasilia, São Paulo16:00
España (peninsular)Madrid21:00
PortugalLisboa20:00
FranciaParís21:00
AlemaniaBerlín21:00
ItaliaRoma21:00
Reino UnidoLondres20:00
CurazaoWillemstad15:00

¿Qué canal TV transmite Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO GRATIS y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido Sudáfrica - Canadá EN VIVO GRATIS este domingo 28 de junio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / regiónCanales de TV probables (Mundial 2026)Streaming / online habitual
Estados UnidosFOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
MéxicoCanal 5, Azteca 7, canales deportivos de TV de paga (TUDN)ViX, apps de Televisa/TV Azteca, streaming del operador de cable/satélite
ArgentinaDSports en TV de paga. Flow Sports, Paramount+, DGO (plataforma online de DSports)
ChileCanal abierto con derechos + señal deportiva de cable (DSports)Streaming del canal abierto, app de cableoperadores (Movistar, VTR, etc.), Paramount+
ColombiaCanal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de ColombiaDGO, Paramount+
PerúCanal deportivo de TV por cable (DSports)DGO, Paramount+
EcuadorCanal deportivo de TV por cable (DSports)DGO, Paramount+
VenezuelaCanales deportivos de TV de pago (DSports)DGO, Paramount+, inter
UruguaySeñal deportiva de cable (DSports)DGO, Paramount+, AUF TV
Brasil--Disney+ Premium, CazéTV
EspañaTVE La 1, La 2 CatDAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+, fuboTV
AlemaniaMagentaTVDas Erste, SRF zwei
Reino UnidoITV 1 UK, STV ScotlandITVX, STV Player, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live
Resto de EuropaTelevisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)OTT de cada cadena o del operador local
Internacional (viajes)Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos. Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.

Posibles alineaciones de Sudáfrica vs. Canadá

  • Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos.
  • Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Jacob Shaffelburg, Jonathan David, Liam Millar; Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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