La vigente campeona del mundo va por una nueva clasificación de la mano de Lionel Scaloni en este Mundial 2026. Este martes 7 de julio, mira el partido de Argentina vs. Egipto EN VIVO, por los octavos de final, desde el Mercedes Benz Stadium, encuentro que será transmitido por la señal de Televen desde las 12:00 horas de Venezuela. La Albiceleste viene de tener una épica clasificación agónica contra Cabo Verde, en un encuentro sorpresivo que se extendió hasta el suplementario; por su parte, Egipto quiere ser la segunda selección clasificada de la Confederación Africana, tras Marruecos, en ingresar a cuartos de final.
¿Dónde ver Televen EN VIVO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?
Televen es una de las principales cadenas de televisión de Venezuela y cuenta con una amplia tradición en la transmisión de grandes eventos deportivos. Los aficionados podrán seguir el debut de Brasil en el Mundial 2026 mediante señal abierta, televisión por suscripción y plataformas digitales.
Televisión abierta
- Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF
- Señal abierta en distintas regiones del país (la numeración puede variar según la localidad)
Televisión por cable
- Canal 10 de Intercable
- Canal 10 de NetUno
- Canal 10 de SuperCable
- Canal 110 de DIRECTV
También puedes ver Televen a través de:
- Televen Stream
- Canal oficial de Televen en YouTube
- Plataforma digital de Televen Deportes para la cobertura del Mundial 2026
¿Cómo mirar Televen EN VIVO desde Estados Unidos?
Los venezolanos que residen fuera del país también disponen de alternativas para seguir la programación de Televen.
Televen Internacional
- Estados Unidos: disponible mediante algunos operadores de televisión hispana y servicios asociados
- Televen América
- Plataformas digitales compatibles según disponibilidad regional
¿Dónde ver Televen Stream EN VIVO ONLINE por Internet?
Los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet podrán hacerlo mediante Televen Stream, la plataforma oficial de streaming de la cadena venezolana. El servicio permite acceder a contenidos en vivo y programación deportiva desde múltiples dispositivos.
Dispositivos compatibles
- Android
- iPhone
- iPad
- LG Smart TV
- Samsung Smart TV
- Roku
- Apple TV
- Fire TV
- Navegadores web
- Tablets y computadoras
Argentina vs. Egipto: fecha, hora, TV y dónde verlo
- Día: Martes 7 de julio de 2026
- Hora: 12:00 horas de Caracas (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT)
- Canal: Televen
- Streaming: Televen Stream
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (octavos de final)
- Estadio: Mercedes Benz Stadium
- Ciudad: Atlanta, Georgia (Estados Unidos)