Una final adelantada: Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio en Dallas, a partir de las 3:00 p.m. (Caracas) por un lugar en los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 . El objetivo de Cristiano —lograr su primer título mundial— choca con la solidez defensiva de la Roja, que todavía no ha recibido goles en sus cuatro partidos. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, computadora, teléfono móvil o tablet? Para todo el público venezolano, la transmisión estará disponible a través de Televen, con cobertura por señal abierta. Conoce cómo y dónde seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

TL;DR del Portugal vs. España por el Mundial 2026

⚽ Partido: Portugal vs. España

🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026

📅 Fecha: Lunes 6 de julio de 2026

🕕 Hora en Venezuela: 15:00

📺 TV: Televen

📱 Streaming: Televen Stream

🏟️ Estadio: AT&T Stadium

📍 Ciudad: Arlington, Texas, Estados Unidos

👟 Octavos de final del Mundial 2026

¿Dónde ver Televen EN VIVO, Portugal vs. España por el Mundial 2026?

Televen es una de las principales cadenas de televisión de Venezuela y cuenta con una amplia tradición en la transmisión de grandes eventos deportivos. Los aficionados podrán seguir el debut de Brasil en el Mundial 2026 mediante señal abierta, televisión por suscripción y plataformas digitales.

Televisión abierta

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Señal abierta en distintas regiones del país (la numeración puede variar según la localidad)

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DIRECTV

También puedes ver Televen a través de:

Televen Stream

Canal oficial de Televen en YouTube

Plataforma digital de Televen Deportes para la cobertura del Mundial 2026

¿Cómo mirar Televen EN VIVO desde Estados Unidos?

Los venezolanos que residen fuera del país también disponen de alternativas para seguir la programación de Televen.

Televen Internacional

Estados Unidos: disponible mediante algunos operadores de televisión hispana y servicios asociados

Televen América

Plataformas digitales compatibles según disponibilidad regional

¿Dónde ver Televen Stream EN VIVO ONLINE por Internet?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet podrán hacerlo mediante Televen Stream, la plataforma oficial de streaming de la cadena venezolana. El servicio permite acceder a contenidos en vivo y programación deportiva desde múltiples dispositivos.

Dispositivos compatibles

Android

iPhone

iPad

LG Smart TV

Samsung Smart TV

Roku

Apple TV

Fire TV

Navegadores web

Tablets y computadoras

Portugal vs. España: fecha, hora, TV y dónde verlo

Día: Lunes 6 de julio de 2026

Lunes 6 de julio de 2026 Hora: 15 horas de Caracas (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT)

15 horas de Caracas (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) Canal: Televen

Televen Streaming: Televen Stream

Televen Stream Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C) Estadio: AT&T Stadium

AT&T Stadium Ciudad: Arlington, Texas (Estados Unidos)

l objetivo de Cristiano —lograr su primer título mundial— choca con la solidez defensiva de la Roja, que todavía no ha recibido goles en sus cuatro partidos. Además, España afronta un desafío añadido: es la única selección que logró arrebatarle un título a Luis de la Fuente, lo que promete un duelo táctico y de alta tensión entre dos aspirantes al título.

España y Portugal se enfrentan este lunes 9 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)