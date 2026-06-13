Brasil iniciará este sábado 13 de junio su recorrido en la Copa Mundial FIFA 2026 frente a Marruecos, uno de los rivales más incómodos que podía encontrar en el arranque del Grupo C. El duelo se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y marcará el debut mundialista de Carlo Ancelotti como seleccionador de la Canarinha. Después de meses de preparación y ajustes, el técnico italiano afronta una primera prueba exigente ante un equipo que ha consolidado su prestigio internacional gracias a su disciplina táctica y competitividad.

La selección brasileña confiará buena parte de sus opciones ofensivas a Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick, aunque sabe que enfrente tendrá a un conjunto marroquí capaz de sostener partidos de máxima intensidad y competir de igual a igual ante cualquier potencia.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial en Paraguay, Bolivia y países de Centroamérica estará a cargo de TiGo Sports y Canal FOX (en algunas naciones que pasaron a este servicio). Aquí te contamos los números de los canales de TV para que no te pierdas ningún detalle del Brasil vs. Marruecos EN VIVO.

El delantero brasileño Neymar celebra tras marcar un gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Bolivia en el estadio Jornalista Edgar Proença 'Mangueirão', en Belém, estado de Pará, Brasil, el 8 de septiembre de 2023. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

TiGo Sports será una de las señales clave para seguir el Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 en Paraguay, Bolivia y buena parte de Centroamérica, mientras que en algunos países de la región la cobertura ya se ofrece a través del nuevo Canal FOX, que asumió la programación deportiva que antes llevaba la marca Tigo. Según el territorio y el operador de TV de pago, el encuentro se verá en diferentes números de canal en la grilla tradicional, además de las plataformas online oficiales de cada compañía.

Canales de TiGo Sports y FOX por país

País Marca original (Tigo Sports) Números de canal Tigo Sports (SD / HD) Situación actual / marca nueva (FOX u otros) Paraguay Tigo Sports Paraguay Tigo Sports 100 (SD) / 710 (HD); Tigo Sports+ 101 / 711; Tigo Sports 3 en 102 Se mantiene como Tigo Sports; no entra en el paquete Centroamérica asociado a FOX. Bolivia Tigo Sports Bolivia Señal histórica 800 SD / 900 HD / 8 satelital; actualmente Tigo Sports en 700, 717 y 718 (tres señales HD) Continúa operando como Tigo Sports; no forma parte del acuerdo de FOX para Centroamérica. Guatemala Tigo Sports Guatemala Canal 6 (SD) / 706 (HD) en Tigo En proceso de transición al Canal FOX tras la compra; ocupa la franja deportiva que usaba Tigo Sports. Honduras Tigo Sports Honduras Canal 300 (Tigo Sports) y 301 (Tigo Sports 2) en Tigo En transición al Canal FOX; FOX reemplaza progresivamente a Tigo Sports en los diales deportivos de Tigo TV. El Salvador Tigo Sports El Salvador Sin numeración oficial abierta; canal deportivo de Tigo Canal FOX asume la programación deportiva; numeración varía según cableoperador, se debe revisar en la guía. Nicaragua Tigo Sports Nicaragua Sin diales públicos detallados (canal deportivo de Tigo) FOX reemplaza a Tigo Sports; número de canal depende de cada operador, se recomienda consultar la grilla. Costa Rica Tigo Sports Costa Rica Canal 9 Digital, 709 HD y 13 Satelital en Tigo En migración al Canal FOX; FOX se distribuye en Tigo, Claro, Telecable, Kölbi, con numeración distinta por operador. Panamá Tigo Sports Panamá Sin numeración publicada; canal deportivo de Tigo FOX entra como nueva señal deportiva sustituyendo Tigo Sports; diales fijados por cada sistema de TV de pago.

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO ONLINE para seguir Brasil vs. Marruecos?

Además de la transmisión por televisión, los aficionados podrán seguir el Brasil vs. Marruecos mediante TiGo Sports EN VIVO Online desde computadoras, teléfonos móviles, tabletas y Smart TV compatibles. La plataforma digital del operador permite acceder a las señales deportivas incluidas en el servicio contratado y seguir la cobertura del Mundial 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet.

Dependiendo del país, el acceso puede realizarse mediante la aplicación oficial de TiGo Sports o a través de los portales digitales habilitados por cada operador. Se recomienda iniciar sesión con una cuenta activa antes del inicio del partido para evitar inconvenientes durante la transmisión.

Dispositivos compatibles con TiGo Sports EN VIVO

Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

iPad

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

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Chromecast

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

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Neymar Jr. concentra la atención del debut brasileño

Aunque Brasil llega al Mundial con una generación encabezada por Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick, buena parte de la expectativa sigue girando alrededor de Neymar Jr. El histórico número 10 vuelve a estar vinculado a una Copa del Mundo después de atravesar un complejo proceso de recuperación física y continúa siendo una de las figuras más observadas del torneo.

Carlo Ancelotti ha reiterado durante la preparación que el liderazgo del atacante va más allá de su presencia dentro del campo. Su experiencia en grandes competiciones y su influencia dentro del vestuario representan un activo importante para una selección que busca recuperar el protagonismo mundial y volver a levantar el trofeo por primera vez desde Corea-Japón 2002.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNDIS), 13/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la fecha 1 del grupo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Endrick y la nueva generación que impulsa a Brasil

Uno de los nombres propios de la preparación brasileña ha sido Endrick. El delantero del Real Madrid aprovechó los amistosos previos para dejar una excelente impresión y aumentar la competencia ofensiva dentro de la plantilla.

Junto a Vinícius Júnior y Raphinha, el joven atacante representa el recambio generacional que intenta construir Ancelotti para devolver a la Canarinha a la cima del fútbol internacional. Su rendimiento durante la fase de grupos podría convertirse en una de las grandes historias de Brasil en esta Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora se juega el Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 se disputará este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford , con horarios adaptados a cada huso de América. Para que puedas ordenar tu agenda y decidir desde dónde seguir TiGo Sports EN VIVO y Canal FOX, aquí tienes la referencia de la hora del partido en Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Horarios del Brasil vs. Marruecos por país

Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Guatemala: 4:00 p.m.

El Salvador: 4:00 p.m.

Honduras: 4:00 p.m.

Nicaragua: 4:00 p.m.

Costa Rica: 4:00 p.m.

Panamá: 5:00 p.m.

República Dominicana: 6:00 p.m.

Si en tu país TiGo Sports ofrece acceso vía app o web oficial, podrás ver el Brasil vs. Marruecos por streaming desde tu teléfono celular, tablet o computadora iniciando sesión con tu cuenta de suscriptor; en aquellos territorios donde ya opera Canal FOX, el partido también podría estar disponible en la plataforma online del operador de TV que tengas contratado, siempre que incluya el Mundial 2026 en su paquete.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Partido: Brasil vs. Marruecos, sábado 13 de junio, MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva York)

Brasil vs. Marruecos, sábado 13 de junio, MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva York) Hora: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT

6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT Horario de referencia en la región: 7:00 p.m. en Paraguay y Bolivia; 4:00 p.m. en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; 5:00 p.m. en Panamá; 6:00 p.m. en República Dominicana

7:00 p.m. en Paraguay y Bolivia; 4:00 p.m. en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; 5:00 p.m. en Panamá; 6:00 p.m. en República Dominicana TV en Paraguay y Bolivia: transmisión EN VIVO por TiGo Sports, en sus señales básicas y HD según el plan contratado

transmisión EN VIVO por TiGo Sports, en sus señales básicas y HD según el plan contratado TV en Centroamérica: el partido se verá por TiGo Sports o Canal FOX, de acuerdo con el país y el operador (Tigo u otros), en los diales deportivos habituales

el partido se verá por TiGo Sports o Canal FOX, de acuerdo con el país y el operador (Tigo u otros), en los diales deportivos habituales Streaming: disponible, según el territorio, en la app y web de TiGo Sports y en las plataformas online de los operadores que distribuyen Canal FOX e incluyan el Mundial 2026 en su paquete

Brasil afronta una de las pruebas más exigentes de toda la primera jornada del Mundial 2026 frente a una selección marroquí que ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad consolidada del fútbol internacional. Con Neymar Jr. acaparando la atención mediática, Vinícius Júnior liderando el ataque y Endrick presionando por ganarse un lugar cada vez más importante dentro del equipo, la Canarinha buscará comenzar con una victoria un torneo en el que vuelve a figurar entre las grandes candidatas al título. Los aficionados de Paraguay, Bolivia y Centroamérica podrán seguir cada minuto del encuentro mediante TiGo Sports EN VIVO y las plataformas digitales habilitadas para la cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026.

Brasil y Marruecas se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 13 de junio por la Jornada 1 del Grupo C desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, Telefe, América TV, Chilevisión, TV Pública, RCN, ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @CBF_Futebol)