Brasil iniciará este sábado 13 de junio su recorrido en la Copa Mundial FIFA 2026 frente a Marruecos, uno de los rivales más incómodos que podía encontrar en el arranque del Grupo C. El duelo se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y marcará el debut mundialista de Carlo Ancelotti como seleccionador de la Canarinha. Después de meses de preparación y ajustes, el técnico italiano afronta una primera prueba exigente ante un equipo que ha consolidado su prestigio internacional gracias a su disciplina táctica y competitividad.
La selección brasileña confiará buena parte de sus opciones ofensivas a Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick, aunque sabe que enfrente tendrá a un conjunto marroquí capaz de sostener partidos de máxima intensidad y competir de igual a igual ante cualquier potencia.
¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial en Paraguay, Bolivia y países de Centroamérica estará a cargo de TiGo Sports y Canal FOX (en algunas naciones que pasaron a este servicio). Aquí te contamos los números de los canales de TV para que no te pierdas ningún detalle del Brasil vs. Marruecos EN VIVO.
¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?
TiGo Sports será una de las señales clave para seguir el Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 en Paraguay, Bolivia y buena parte de Centroamérica, mientras que en algunos países de la región la cobertura ya se ofrece a través del nuevo Canal FOX, que asumió la programación deportiva que antes llevaba la marca Tigo. Según el territorio y el operador de TV de pago, el encuentro se verá en diferentes números de canal en la grilla tradicional, además de las plataformas online oficiales de cada compañía.
Canales de TiGo Sports y FOX por país
|País
|Marca original (Tigo Sports)
|Números de canal Tigo Sports (SD / HD)
|Situación actual / marca nueva (FOX u otros)
|Paraguay
|Tigo Sports Paraguay
|Tigo Sports 100 (SD) / 710 (HD); Tigo Sports+ 101 / 711; Tigo Sports 3 en 102
|Se mantiene como Tigo Sports; no entra en el paquete Centroamérica asociado a FOX.
|Bolivia
|Tigo Sports Bolivia
|Señal histórica 800 SD / 900 HD / 8 satelital; actualmente Tigo Sports en 700, 717 y 718 (tres señales HD)
|Continúa operando como Tigo Sports; no forma parte del acuerdo de FOX para Centroamérica.
|Guatemala
|Tigo Sports Guatemala
|Canal 6 (SD) / 706 (HD) en Tigo
|En proceso de transición al Canal FOX tras la compra; ocupa la franja deportiva que usaba Tigo Sports.
|Honduras
|Tigo Sports Honduras
|Canal 300 (Tigo Sports) y 301 (Tigo Sports 2) en Tigo
|En transición al Canal FOX; FOX reemplaza progresivamente a Tigo Sports en los diales deportivos de Tigo TV.
|El Salvador
|Tigo Sports El Salvador
|Sin numeración oficial abierta; canal deportivo de Tigo
|Canal FOX asume la programación deportiva; numeración varía según cableoperador, se debe revisar en la guía.
|Nicaragua
|Tigo Sports Nicaragua
|Sin diales públicos detallados (canal deportivo de Tigo)
|FOX reemplaza a Tigo Sports; número de canal depende de cada operador, se recomienda consultar la grilla.
|Costa Rica
|Tigo Sports Costa Rica
|Canal 9 Digital, 709 HD y 13 Satelital en Tigo
|En migración al Canal FOX; FOX se distribuye en Tigo, Claro, Telecable, Kölbi, con numeración distinta por operador.
|Panamá
|Tigo Sports Panamá
|Sin numeración publicada; canal deportivo de Tigo
|FOX entra como nueva señal deportiva sustituyendo Tigo Sports; diales fijados por cada sistema de TV de pago.
¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO ONLINE para seguir Brasil vs. Marruecos?
Además de la transmisión por televisión, los aficionados podrán seguir el Brasil vs. Marruecos mediante TiGo Sports EN VIVO Online desde computadoras, teléfonos móviles, tabletas y Smart TV compatibles. La plataforma digital del operador permite acceder a las señales deportivas incluidas en el servicio contratado y seguir la cobertura del Mundial 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet.
Dependiendo del país, el acceso puede realizarse mediante la aplicación oficial de TiGo Sports o a través de los portales digitales habilitados por cada operador. Se recomienda iniciar sesión con una cuenta activa antes del inicio del partido para evitar inconvenientes durante la transmisión.
Dispositivos compatibles con TiGo Sports EN VIVO
- Android
- iPhone (iOS)
- Tablets Android
- iPad
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Google TV
- Apple TV
- Chromecast
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari
Neymar Jr. concentra la atención del debut brasileño
Aunque Brasil llega al Mundial con una generación encabezada por Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick, buena parte de la expectativa sigue girando alrededor de Neymar Jr. El histórico número 10 vuelve a estar vinculado a una Copa del Mundo después de atravesar un complejo proceso de recuperación física y continúa siendo una de las figuras más observadas del torneo.
Carlo Ancelotti ha reiterado durante la preparación que el liderazgo del atacante va más allá de su presencia dentro del campo. Su experiencia en grandes competiciones y su influencia dentro del vestuario representan un activo importante para una selección que busca recuperar el protagonismo mundial y volver a levantar el trofeo por primera vez desde Corea-Japón 2002.
Endrick y la nueva generación que impulsa a Brasil
Uno de los nombres propios de la preparación brasileña ha sido Endrick. El delantero del Real Madrid aprovechó los amistosos previos para dejar una excelente impresión y aumentar la competencia ofensiva dentro de la plantilla.
Junto a Vinícius Júnior y Raphinha, el joven atacante representa el recambio generacional que intenta construir Ancelotti para devolver a la Canarinha a la cima del fútbol internacional. Su rendimiento durante la fase de grupos podría convertirse en una de las grandes historias de Brasil en esta Copa Mundial FIFA 2026.
¿A qué hora se juega el Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?
El Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 se disputará este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, con horarios adaptados a cada huso de América. Para que puedas ordenar tu agenda y decidir desde dónde seguir TiGo Sports EN VIVO y Canal FOX, aquí tienes la referencia de la hora del partido en Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
Horarios del Brasil vs. Marruecos por país
- Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.
- Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.
- Paraguay: 7:00 p.m.
- Bolivia: 7:00 p.m.
- Guatemala: 4:00 p.m.
- El Salvador: 4:00 p.m.
- Honduras: 4:00 p.m.
- Nicaragua: 4:00 p.m.
- Costa Rica: 4:00 p.m.
- Panamá: 5:00 p.m.
- República Dominicana: 6:00 p.m.
Si en tu país TiGo Sports ofrece acceso vía app o web oficial, podrás ver el Brasil vs. Marruecos por streaming desde tu teléfono celular, tablet o computadora iniciando sesión con tu cuenta de suscriptor; en aquellos territorios donde ya opera Canal FOX, el partido también podría estar disponible en la plataforma online del operador de TV que tengas contratado, siempre que incluya el Mundial 2026 en su paquete.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026
- Partido: Brasil vs. Marruecos, sábado 13 de junio, MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva York)
- Hora: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT
- Horario de referencia en la región: 7:00 p.m. en Paraguay y Bolivia; 4:00 p.m. en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; 5:00 p.m. en Panamá; 6:00 p.m. en República Dominicana
- TV en Paraguay y Bolivia: transmisión EN VIVO por TiGo Sports, en sus señales básicas y HD según el plan contratado
- TV en Centroamérica: el partido se verá por TiGo Sports o Canal FOX, de acuerdo con el país y el operador (Tigo u otros), en los diales deportivos habituales
- Streaming: disponible, según el territorio, en la app y web de TiGo Sports y en las plataformas online de los operadores que distribuyen Canal FOX e incluyan el Mundial 2026 en su paquete
Brasil afronta una de las pruebas más exigentes de toda la primera jornada del Mundial 2026 frente a una selección marroquí que ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad consolidada del fútbol internacional. Con Neymar Jr. acaparando la atención mediática, Vinícius Júnior liderando el ataque y Endrick presionando por ganarse un lugar cada vez más importante dentro del equipo, la Canarinha buscará comenzar con una victoria un torneo en el que vuelve a figurar entre las grandes candidatas al título. Los aficionados de Paraguay, Bolivia y Centroamérica podrán seguir cada minuto del encuentro mediante TiGo Sports EN VIVO y las plataformas digitales habilitadas para la cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026.