Desde Centroamérica podrás vivir toda la emoción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que este jueves 11 de junio dará inicio con el partido inaugural de México vs. Sudáfrica y podrás seguirlo a través de la señal de TiGo Sports y TiGo Play en streaming online, a partir de las 13:00 horas. Este duelo de inauguración se repite como ocurrió en la edición 2010, donde se enfrentaron en aquel Mundial de Sudáfrica. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el juego minuto a minuto.
¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, México vs. Sudáfrica hoy 11 de junio de 2026?
El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 entre México y Sudáfrica podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.
La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.
Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el México vs. Sudáfrica EN VIVO:
- Guatemala
- Honduras
- Costa Rica
- El Salvador
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Bolivia
En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.
Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial del partido inaugural desde el Estadio Azteca de Ciudad de México, incluyendo previa, análisis, comentarios y reacciones posteriores al encuentro que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo 2026.
sad