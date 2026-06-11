Desde Centroamérica podrás vivir toda la emoción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que este jueves 11 de junio dará inicio con el partido inaugural de México vs. Sudáfrica y podrás seguirlo a través de la señal de TiGo Sports y TiGo Play en streaming online, a partir de las 13:00 horas . Este duelo de inauguración se repite como ocurrió en la edición 2010, donde se enfrentaron en aquel Mundial de Sudáfrica. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el juego minuto a minuto.

Sintonice TiGo Sports en vivo por internet para ver el partido México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026. Disfrute de la transmisión del fútbol de la Copa del Mundo en alta definición y desde plataformas digitales autorizadas hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, México vs. Sudáfrica hoy 11 de junio de 2026?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 entre México y Sudáfrica podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.

La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.

Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el México vs. Sudáfrica EN VIVO:

Guatemala

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Bolivia

En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.

Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial del partido inaugural desde el Estadio Azteca de Ciudad de México, incluyendo previa, análisis, comentarios y reacciones posteriores al encuentro que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo 2026.

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