El Estadio Azteca estará en los focos de todo el mundo para el partido inaugural entre la Selección de México vs. Sudáfrica, este jueves 11 de junio a partir de la 1:00 p.m. (CDMX), 2:00 p.m. (PER/ECU/COL), 3.00 p.m. (Horario del Este) y 4:00 p.m. (ARG/CHI) . Para ver el partido en vivo y en directo, correspondiente a la primera fecha del grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026, podrás hacerlo a través de de la señal oficial de ViX Premium desde México y Estados Unidos. Te comparto la lista de coberturas y qué necesitas para seguir la cobertura por televisión y streaming online.

Conoce la hora por país para ver el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica por la primera fecha del grupo A del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver VIX Premium EN VIVO, en México y Estados Unidos?

Si quieres ver el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium . Actualmente existen tres promociones disponibles que colocaremos a continuación:

País / Región Cobertura de ViX para el Mundial 2026 Qué necesitas para ver México vs. Sudáfrica en ViX México – Zona Centro ViX Premium + Pase Mundial 2026 con los 104 partidos en exclusiva.

wdeportes+4 Suscripción activa a ViX Premium y compra del Pase Mundial (o plan anual que ya lo incluya).

wdeportes+2 México – Zona Pacífico Mismo catálogo y señal en todo el país; la plataforma no cambia por estado.

wdeportes+2 Lo mismo: ViX Premium + Pase Mundial, usando app o web en cualquier estado de la zona Pacífico.

wdeportes+2 México – Zona Norte Cobertura nacional: mismos partidos, audio, cámaras y contenido extra.

wdeportes+2 Basta con tener cuenta de ViX Premium y Pase Mundial activos; solo cambia tu zona horaria local.

wdeportes+1 México – Clientes Izzi Izzi integra ViX Premium y permite activar Pase Mundial con precio promo.

wdeportes+4 Si ya tienes ViX Premium anual vía Izzi, el Pase Mundial puede venir incluido o a precio reducido en el recibo.

wdeportes+2 México – Otros ISPs ViX funciona vía internet fijo/móvil de cualquier operador (Telmex, Totalplay, etc.).

wdeportes+2 Solo requieres conexión estable y cuenta ViX Premium con Pase Mundial; no importa el proveedor.

wdeportes+1 Estados Unidos – Costa Este ViX (versión US) ofrece contenido en español de TelevisaUnivision, con acceso al Mundial vía Pase Mundial según anuncio corporativo.

digitaltrends+2 Suscripción a ViX Premium disponible en EE. UU. y activación del Pase Mundial 2026 para ver el duelo en streaming.

digitaltrends+2 Estados Unidos – Centro Misma app ViX y misma biblioteca para todos los estados; cambia solo el horario local del partido.

digitaltrends+1 ViX Premium activo + Pase Mundial, ingresando con tu cuenta en Smart TV, móvil o web.

digitaltrends+2 Estados Unidos – Montaña Cobertura nacional: el partido inaugural está disponible en simultáneo en todos los husos horarios.

digitaltrends+1 Igual requisito: suscripción Premium y Pase Mundial 2026, sin restricciones por estado.

digitaltrends+1 Estados Unidos – Costa Oeste ViX está disponible en California, Washington, Oregón, Nevada, etc., con los mismos 104 partidos del torneo.

digitaltrends+1 Contar con cuenta de ViX Premium US y añadir el Pase Mundial para ver México vs. Sudáfrica en vivo.

digitaltrends+2 Estados Unidos – Puerto Rico y territorios ViX opera también en territorios hispanos con la misma oferta en español.

digitaltrends+1 Suscripción a ViX Premium compatible en la región y Pase Mundial activo para acceder al stream.

digitaltrends+1

Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica EN VIVO el 11 de junio por la primera fecha del grupo A del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver VIX Premium EN VIVO, México-Sudáfrica?

Para ver el partido inaugural México vs. Sudáfrica del jueves 11 de junio por la Copa Mundial 2026 vía ViX Premium en México , hoy tienes dos costos que debes considerar: el plan de suscripción y el Pase Mundial 2026. El plan mensual de ViX Premium parte de alrededor de 119 MXN al mes en México (según las últimas tarifas públicas) y el plan anual para nuevos suscriptores se sitúa en 1,499 MXN al año, con acceso a todo el catálogo premium de la plataforma.

Sobre esa base, los suscriptores mensuales pueden agregar el Pase Mundial 2026 por un pago único promocional de 499–699 MXN (dependiendo de la ventana y la promo vigente), mientras que quienes contratan el plan anual “Mundial” ya lo incluyen en los 1,499 MXN anuales. Esto aplica en todas las regiones de México (zona Centro, Pacífico o Norte), ya que el catálogo y el acceso al streaming son nacionales y solo cambia la hora local en la que arranca el partido.

En Estados Unidos, ViX Premium también ofrece planes mensuales y anuales con precios expresados en dólares y un Pase Mundial que se suma como complemento para ver los 104 partidos del torneo, incluido el México vs. Sudáfrica. El plan mensual con anuncios se cobra alrededor de 6.99 USD al mes tras el ajuste de abril de 2026, mientras que la oferta anual de ViX Premium con anuncios se ubica en 54.99 USD al año y la versión sin anuncios en 84.99 USD al año, según la tabla oficial de planes.

Sobre estas suscripciones, el Pase Mundial 2026 funciona igual que en México: se añade a la cuenta Premium y habilita todos los juegos del Mundial en streaming, con multicámaras, resúmenes extendidos y contenido exclusivo, sin diferencias entre estados como California, Texas, Florida o Nueva York. Como siempre, los montos pueden variar por promociones temporales y se renuevan automáticamente al precio vigente, por lo que conviene revisar la página de ayuda de ViX antes de contratar para confirmar el costo exacto en tu país y moneda.