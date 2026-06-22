Argentina con Lionel Messi buscará su segundo triunfo en el Mundial 2026, que lo posicionará como líder del Grupo J y sellará su clasificación a los dieciseisavos de final. Los Albicelestes enfrentarán a Austria en el AT&T Stadium de Texas, hoy lunes 22 de junio, a las 2:00 p.m. (en Buenos Aires), 10:00 a.m. (PT) y 7:00 p.m. (Madrid).

Tras ganar con superioridad a Argelia, Argentina quiere seguir demostrando por qué es uno de los favoritos para levantar, por segunda vez consecutiva, la Copa del Mundo. Scaloni no quiere dejar nada al azar y pondrá a todas sus figuras (Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, ‘Dibu’ Martínez, Enzo Fernández) desde el inicio.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el partido Argentina vs. Austria hoy por la fecha 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Quieres seguir el partido de Argentina desde tu televisor, celular, computadora o Smart TV? La transmisión oficial estará disponible a través de TiGo Sports y TiGo Online, plataformas que llevarán en vivo todas las incidencias del compromiso desde Texas.

A continuación, te contamos qué canales debes sintonizar y cómo acceder a la cobertura completa del Argentina vs. Austria por el Mundial 2026.

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Argentina vs. Austria hoy por el Mundial 2026?

El partido por la Fecha 2 del Grupo J del Mundial FIFA 2026 entre Argentina vs. Austria podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.

La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.

ARLINGTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026. Canales de TV para mirar el partido entre Argentina vs. Austria este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium, Arlington, Texas. FOTO creada por Gemini.

Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el Argentina vs. Austria EN VIVO:

Guatemala

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Bolivia

En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.

Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial de los 104 partidos del máximo torneo de selecciones de fútbol de la FIFA, incluyendo previas, análisis, comentarios y reacciones posteriores a cada encuentro de la Copa del Mundo 2026.

¿En qué canal ver TiGo Sports EN VIVO Argentina vs. Austria?

Te presentamos la guía de canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido de Argentina vs. Austria por el Mundial de Fútbol 2026.

Centroamérica Bolivia Paraguay En Centroamérica, los canales de Tigo Sports transmiten competiciones locales y cobertura deportiva exclusiva. La numeración exacta depende de tu operador local (Tigo Star o Tigo Hogar): En Bolivia, la señal se distribuye a través del servicio Tigo Hogar y cuenta con tres canales en alta definición dedicados a la transmisión de la División Profesional y otros eventos: En Paraguay, la cadena cuenta con varias señales especializadas que incluyen transmisiones del fútbol local y eventos internacionales. Puedes sintonizarlas a través del servicio de cable o satélite: Tigo Sports: Suele ubicarse entre los canales 6, 9 o 13 en formato SD, y en el canal 709 o superior en alta definición.

Tigo Sports HD: Canales 700, 717 y 718 (en planes estándar)

Tigo Sports: Canal 100 (SD) / 700 (HD) Tigo Sports +: Disponible en las versiones HD para eventos alternos, generalmente en el canal 710 o superior, dependiendo del país.

Tigo Sports Alternativo: Canal 510 y 704 Tigo Sports +: Canal 101 (SD) / 701 (HD) Tigo Sports Satelital (DTH): Canales 701 y 704 Tigo Sports 3: Canal 102

Pasos para ingresar a Tigo Sports en Centroamérica

Primero, debes descargar la aplicación móvil desde App Store o Google Play, o ingresar a la página web Tigo Sports. Luego, inicia sesión seleccionando tu país y vinculando tu cuenta con tu número de teléfono o correo electrónico registrado.

Clientes con servicios Residenciales (Televisión / Internet)

Abre la aplicación de Tigo Sports o ingresa al sitio web.

Presiona el botón de “Ingresa” y selecciona “Ingresa con usuario”.

Ingresa el correo electrónico o número de teléfono asociado a tu Cuenta Tigo (Mi Tigo) y solicita el código de seguridad.

Recibirás un código en tu correo o por mensaje de texto (SMS). Escríbelo para completar la verificación y acceder al contenido.

Clientes móviles (Postpago o Prepago)

En la pantalla de inicio, selecciona “Ingresa con usuario”.

Digita tu número de teléfono Tigo.

Se te enviará un código de verificación de un solo uso por SMS. Introdúcelo para activar el servicio.

Pasos para ingresar a TiGo Sports en Paraguay

Clientes móviles: Ingresa tu número de teléfono Tigo y valídalo con el código SMS recibido.

Clientes residenciales: Inicia sesión usando el correo y contraseña de tu cuenta Mi Tigo.

Clientes de otras operadoras: Si tenés Personal Flow, podés suscribirte al paquete desde la web de Personal Paraguay para activar tu cuenta premium.

Si prefieres ingresar al portal de TiGo vía Web (ya sea por computadora o navegador móvil), sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de Tigo Sports Paraguay.

Haz clic en la sección de transmisión para ver los partidos en vivo.

Inicia sesión con tus credenciales de usuario móvil o residencial.

Recuerda que tanto la plataforma web y la app de TiGo permiten la visualización en hasta dos pantallas en simultáneo.

Pasos para ingresar a TiGo Sports en Bolivia

Para ingresar a Tigo Sports en Bolivia, descarga la aplicación o visita la página web de Tigo Sports Bolivia, e inicia sesión vinculando tu línea móvil o tu servicio de televisión residencial a tu cuenta Mi Tigo. Los pasos detallados para acceder son los siguientes:

Clientes con línea móvil

Abre la app Tigo Sports o ingresa al portal web.

Selecciona la opción “Accede solo a tu línea móvil”.

Introduce tu número de teléfono Tigo.

Recibirás un código de verificación por SMS; ingrésalo para empezar a ver el contenido.

Clientes con servicios de hogar (TV/Internet)

Activa tu licencia desde la App o Web Mi Tigo.

Selecciona tu cuenta y ve a Servicios > Más servicios premium.

Elige Tigo Sports y presiona Activar.

Recibirás un código de verificación; cópialo, confírmalo y presiona Ir a Tigo Sports.

Ya podrás ingresar a la plataforma usando tu cuenta de correo y contraseña registrados en Mi Tigo.

Si aún no eres cliente, puedes adquirir una licencia o paquete adicional a través de los canales oficiales por un costo mensual aproximado de Bs. 49.

Argentina y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 22 de junio por la Jornada 2 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, TyC Sports Plya, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal RCN, GOL Caracol, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA ATTACKIVE EN X DE @UltraAttackive)