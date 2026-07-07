La selección de Argentina afronta un nuevo reto en el Mundial 2026 cuando se mida ante Egipto por un lugar en los cuartos de final. Con Lionel Messi liderando a la Albiceleste, el encuentro se perfila como uno de los más atractivos de los octavos de final y será seguido por millones de aficionados alrededor del mundo.
Si te encuentras en un país donde opera TiGo Sports y quieres saber cómo ver el partido EN VIVO, en esta nota encontrarás toda la información sobre la transmisión por televisión y streaming, los países donde está disponible el servicio y los horarios oficiales del compromiso.
¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO por TV o por internet?
TiGo Sports es una de las principales plataformas deportivas de Centroamérica y Sudamérica, con derechos de transmisión de diversas competiciones internacionales. Dependiendo del país, los usuarios pueden acceder a la señal por televisión o mediante streaming.
Estas son las principales formas de ver TiGo Sports EN VIVO:
- Canales TiGo Sports: Disponible para clientes de Tigo con servicio de televisión en los países donde opera la plataforma.
- TiGo Sports App: Aplicación oficial para Android y iOS que permite seguir la programación en vivo desde dispositivos móviles.
- Sitio web de TiGo Sports: Los usuarios pueden acceder desde un navegador iniciando sesión con una cuenta de cliente de Tigo.
- Smart TV y dispositivos compatibles: La plataforma puede utilizarse desde televisores inteligentes y dispositivos de streaming compatibles, según la disponibilidad en cada país.
¿En qué países está disponible TiGo Sports?
Actualmente, TiGo Sports opera en varios mercados de Latinoamérica, entre ellos:
- Bolivia
- Paraguay
- Guatemala
- El Salvador
- Honduras
- Costa Rica
La disponibilidad de los eventos deportivos puede variar según los derechos de transmisión vigentes en cada territorio.
¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto? Horarios por país
Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el Estadio Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.
|País
|Hora
|México
|10:00
|Guatemala
|10:00
|Honduras
|10:00
|El Salvador
|10:00
|Nicaragua
|10:00
|Costa Rica
|10:00
|Panamá
|11:00
|Colombia
|11:00
|Perú
|11:00
|Ecuador
|11:00
|Estados Unidos (ET)
|12:00
|Chile
|12:00
|Venezuela
|12:00
|Bolivia
|12:00
|Argentina
|13:00
|Uruguay
|13:00
|Paraguay
|13:00
|Brasil (Brasilia)
|13:00
|España (peninsular)
|18:00