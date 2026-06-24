Desde Centroamérica podrás vivir toda la emoción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que este miércoles 24 de junio tendrá como uno de los partidos más esperados de la tercera fecha de la fase de grupos el Escocia vs. Brasil y podrás seguirlo a través de la señal de TiGo Sports y TiGo Play en streaming online, a partir de las 16:00 horas (Tiempo del Centro de CDMX) . Este duelo tendrá como protagonista a Neymar Jr., quien se estrenará con la Verdeamarelha en la que sería su última justa mundialista frente al combinado escocés, con sus aspiraciones a la clasificación a dieciseisavos de final en juego. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el juego minuto a minuto.

Siga la señal de ESPN en vivo gratis y conozca cómo ver el partido Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026. Transmisión disponible mediante los sistemas de fútbol TV y la plataforma Disney Plus Premium online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Escocia vs. Brasil hoy 24 de junio de 2026?

El partido por la Fecha 3 del Grupo C del Mundial FIFA 2026 entre Escocia y Brasil podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.

La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.

Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el Escocia vs. Brasil EN VIVO:

Guatemala

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Bolivia

Sintonice DIRECTV en vivo gratis para saber dónde ver el partido Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026. Cobertura completa del juego en directo a través de Fútbol Total TV y la plataforma digital DGO online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.

Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial de los 104 partidos del máximo torneo de selecciones de fútbol de la FIFA, incluyendo previas, análisis, comentarios y reacciones posteriores a cada encuentro de la Copa del Mundo 2026.

Partido gratis, Brasil vs. Escocia: ver ahora DSports, DIRECTV, TyC Sports y ESPN online. (Video: @brasil)