España y Austria protagonizan uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección española buscará imponer su favoritismo para avanzar a la siguiente ronda, mientras que el combinado austríaco intentará dar la sorpresa en un duelo de eliminación directa.

Si quieres seguir el partido EN VIVO desde cualquier dispositivo, aquí te contamos cómo ver España vs. Austria por Tigo Sports y Tigo Play, en qué países está disponible la plataforma y cuáles son los horarios oficiales del encuentro en América y Europa. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

¿Cómo ver España vs. Austria EN VIVO por Tigo Sports online, TV o Internet?

Tigo Sports ofrecerá la transmisión del encuentro en los países donde posee los derechos del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir el partido mediante televisión por cable o desde la plataforma digital Tigo Play.

Estas son las principales opciones para ver el encuentro:

Tigo Sports , disponible para los clientes del servicio de televisión de Tigo.

, disponible para los clientes del servicio de televisión de Tigo. Tigo Play , plataforma oficial para seguir la señal en vivo desde Internet.

, plataforma oficial para seguir la señal en vivo desde Internet. Smart TV , descargando la aplicación de Tigo Play en televisores compatibles.

, descargando la aplicación de Tigo Play en televisores compatibles. Celulares y tablets , mediante la app oficial para Android y iPhone.

, mediante la app oficial para Android y iPhone. Computadoras , ingresando desde el sitio web de Tigo Play con una cuenta activa.

, ingresando desde el sitio web de Tigo Play con una cuenta activa. Dispositivos de streaming, compatibles con la aplicación según el sistema operativo.

¿En qué países funciona Tigo Sports?

Tigo Sports tiene presencia en varios países de Latinoamérica, aunque la disponibilidad de los contenidos deportivos depende de los derechos de transmisión en cada territorio. Entre los mercados donde opera se encuentran:

Bolivia

Paraguay

Guatemala

El Salvador

Honduras

En algunos de estos países la programación deportiva puede variar, por lo que es recomendable consultar la guía oficial de Tigo Sports antes del inicio del partido.

Horarios de España vs. Austria por país

España y Austria se enfrentan este jueves 2 de julio en Los Ángeles por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

País Hora España 21:00 Austria 21:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Chile 15:00 Paraguay 15:00 Bolivia 15:00 Venezuela 15:00 Colombia 14:00 Perú 14:00 Ecuador 14:00 Panamá 14:00 México 13:00 Costa Rica 13:00 Guatemala 13:00 El Salvador 13:00 Honduras 13:00 Nicaragua 13:00 República Dominicana 15:00 Estados Unidos (ET) 15:00 Estados Unidos (CT) 14:00 Estados Unidos (MT) 13:00 Estados Unidos (PT) 12:00

España y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, Canal La 1 HD, TVE, La2 de CAT, DAZN Mundial, TV Azteca 7, Azteca Deportes, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)