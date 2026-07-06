Desde Centroamérica podrás vivir toda la emoción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que este lunes 6 de julio tendrá como uno de los partidos más esperados de los octavos de final el Portugal vs. España y podrás seguirlo a través de la señal de TiGo Sports y TiGo Play en streaming online, a partir de las 13:00 horas (Tiempo del Centro de CDMX) . Este duelo tendrá como protagonistas al veterano crack Cristiano Ronaldo y a la estrella juvenil Lamine Yamal., quienes concentrarán la atención del público en el duelo mundialista de La Roja y A Seleção, con sus aspiraciones a la clasificación a cuartos de final en juego. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el juego minuto a minuto.

Señal oficial de GOL Caracol en vivo gratis para saber dónde ver el partido Portugal vs. España por televisión abierta y las opciones de fútbol online autorizadas en Colombia. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Portugal vs. España hoy 6 de julio de 2026?

El partido de octavos de final del Mundial FIFA 2026 entre Portugal y España podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.

La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.

Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el Portugal vs. España EN VIVO:

Guatemala

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Bolivia

Detalle del marcador final y resultado en directo del partido de España vs. Portugal en vivo hoy por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.

Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial de los 104 partidos del máximo torneo de selecciones de fútbol de la FIFA, incluyendo previas, análisis, comentarios y reacciones posteriores a cada encuentro de la Copa del Mundo 2026.

España y Portugal se enfrentan este lunes 9 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)