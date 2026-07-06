Desde Centroamérica podrás vivir toda la emoción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que este lunes 6 de julio tendrá como uno de los partidos más esperados de los octavos de final el Portugal vs. España y podrás seguirlo a través de la señal de TiGo Sports y TiGo Play en streaming online, a partir de las 13:00 horas (Tiempo del Centro de CDMX). Este duelo tendrá como protagonistas al veterano crack Cristiano Ronaldo y a la estrella juvenil Lamine Yamal., quienes concentrarán la atención del público en el duelo mundialista de La Roja y A Seleção, con sus aspiraciones a la clasificación a cuartos de final en juego. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el juego minuto a minuto.
¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Portugal vs. España hoy 6 de julio de 2026?
El partido de octavos de final del Mundial FIFA 2026 entre Portugal y España podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.
La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.
Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el Portugal vs. España EN VIVO:
- Guatemala
- Honduras
- Costa Rica
- El Salvador
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Bolivia
En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.
Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial de los 104 partidos del máximo torneo de selecciones de fútbol de la FIFA, incluyendo previas, análisis, comentarios y reacciones posteriores a cada encuentro de la Copa del Mundo 2026.