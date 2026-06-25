La selección de Paraguay encara este jueves 25 de junio un partido determinante en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se enfrente a Australia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El compromiso corresponde a la tercera y última jornada del Grupo D y comenzará a las 23:00 horas de Asunción (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT).

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, llega con la obligación de conseguir una victoria para depender de sí misma en la pelea por un lugar en los dieciseisavos de final. Enfrente estará una selección australiana que también se juega la clasificación y que avanzará de ronda con un empate, por lo que se espera un duelo intenso desde el primer minuto.

¿Quieres seguir a Julio Enciso, Antonio Sanabria, Gustavo Gómez y compañía desde tu televisor, celular, computadora o Smart TV? La transmisión oficial para Paraguay estará disponible mediante la señal abierta de Trece (Canal 13) y sus plataformas digitales, permitiendo a millones de aficionados seguir el partido completamente EN VIVO.

Aquí te contamos cómo acceder a la cobertura y qué opciones existen para ver el Paraguay vs. Australia EN VIVO desde cualquier lugar.

El partido entre Paraguay y Australia se disputará este jueves 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Dónde ver Trece EN VIVO, Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece (Canal 13), uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Opciones de transmisión

Trece (Canal 13)

Señal abierta nacional

Cableoperadores afiliados

Plataforma digital de Trece

¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?

Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:

Teléfonos móviles

Computadoras

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Navegadores web

También puedes acceder a la señal en vivo ingresando al sitio web oficial de Trece desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026

Dato Información Partido Paraguay vs. Australia Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo D Fecha Jueves 25 de junio de 2026 Hora 11:00 p.m. de Asunción TV Trece (Canal 13) Streaming Canal 13 Online Estadio Levi’s Stadium Ciudad Santa Clara, California (Estados Unidos)

Paraguay afronta una auténtica final en el Grupo D y buscará hacer valer su tradicional garra guaraní para superar a Australia y mantenerse con vida en la Copa Mundial FIFA 2026. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro por la señal abierta de Trece (Canal 13) y su plataforma online, con cobertura completa desde la previa hasta el pitazo final.

Paraguay y Australia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo A desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TiGo Sports, GEN, TRECE (Canal 13), Unicanal, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE LA RED EN X DE @LaRed_Py)