Por la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, Paraguay vs. Australia miden fuerzas EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS desde el Estadio Bahía de San Francisco, pactado para este jueves 25 de junio desde las 11:00 p.m. en Paraguay, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿No sabes cómo ver este partidazo? En Paraguay podrás seguirlo a través de Unicanal, GEN TV (Canal 12) y Trece (Canal 13), mientras que otros países de Latinoamérica mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Futbol Libre TV, una de las señales más buscadas, es pirata y no la recomendamos. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor.

No te pierdas el partido entre Paraguay vs. Australia, que será transmitido por GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus. (Video: AFP)

¿Cómo ver Paraguay vs. Australia por Trece (Canal 13)?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido entre Paraguay y Australia a través de Trece (Canal 13), una de las señales oficiales del Mundial 2026 en Paraguay. El canal ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro, además de una cobertura especial con la previa, entrevistas, análisis y todas las incidencias de la Albirroja.

¿Cómo ver Trece (Canal 13) en señal abierta?

La forma más sencilla de disfrutar del compromiso es sintonizando Trece (Canal 13) en televisión abierta. Gracias a su cobertura nacional, millones de paraguayos podrán ver el partido sin necesidad de contratar un servicio de televisión por suscripción.

¿Cómo ver Trece (Canal 13) por cable?

Además de la señal abierta, Trece (Canal 13) está disponible en diversos operadores de televisión por cable del país, como Tigo TV, Claro TV, Flow y otros proveedores, permitiendo acceder a la transmisión con una mejor calidad de imagen según el servicio contratado.

¿Cómo ver Trece (Canal 13) por internet?

Los aficionados también pueden seguir el encuentro mediante la plataforma oficial Trece Online, disponible desde el sitio web del canal, donde se ofrece la señal en vivo y una cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver Trece (Canal 13) desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone pueden ingresar al portal oficial de Trece (Canal 13) desde el navegador de su dispositivo para seguir la transmisión en vivo y todo el contenido relacionado con Paraguay en el Mundial 2026.

¿Cómo ver Trece (Canal 13) en Smart TV?

Si cuentas con un Smart TV, puedes acceder al sitio oficial de Trece (Canal 13) mediante el navegador del televisor o utilizar las aplicaciones de operadores compatibles para disfrutar del Paraguay vs. Australia en pantalla grande.

¿Cómo ver Trece (Canal 13) desde una computadora?

La transmisión también podrá seguirse desde una laptop o PC ingresando al portal oficial de Trece (Canal 13), donde además encontrarás noticias, videos, entrevistas, resúmenes y toda la cobertura del Mundial 2026.

¿Qué ofrece Trece (Canal 13) durante el Mundial 2026?

Además de emitir los partidos de la Selección Paraguaya, Trece (Canal 13) cuenta con programas especiales, análisis tácticos, reportes desde las sedes mundialistas, entrevistas exclusivas y toda la actualidad de la Copa del Mundo, acompañando a la Albirroja durante su participación en el torneo.

¿Por qué ver Paraguay vs. Australia por Trece (Canal 13)?

Trece (Canal 13) es una de las principales opciones para seguir a Paraguay en el Mundial 2026 gracias a su transmisión en señal abierta, su disponibilidad en operadores de cable y su plataforma digital, permitiendo disfrutar del duelo ante Australia desde televisión, computadora, celular, tablet o Smart TV.