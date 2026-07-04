Paraguay vs. Francia EN VIVO y EN DIRECTO podrá seguirse a través de Trece (Canal 13), una de las señales que llevará todas las emociones de este encuentro por los octavos de final del Mundial 2026. Además de Trece, los hinchas también tendrán la posibilidad de seguir el partido mediante Unicanal (Canal 8), GEN (Canal 12) y Popu TV, mientras que para el resto de Latinoamérica estarán disponibles las transmisiones de ESPN, a través de Disney+ Premium, y DSports, mediante DIRECTV y la plataforma DGO. Se recomienda utilizar únicamente señales oficiales y evitar sitios no autorizados como Fútbol Libre TV. El duelo entre paraguayos y turcos se disputará en el Estadio Filadelfia y comenzará a las 4:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Paraguay).
¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por Trece (Canal 13) en Paraguay?
Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido Paraguay vs. Francia a través de Trece (Canal 13), una de las señales oficiales que viene acompañando a la Albirroja durante el Mundial 2026. El canal ofrecerá la transmisión en vivo, además de una amplia cobertura con la previa, entrevistas, análisis y toda la información relacionada con el encuentro de octavos de final.
¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por Trece (Canal 13) en señal abierta?
El compromiso Paraguay vs. Francia podrá verse de manera gratuita por Trece (Canal 13) en todo el territorio paraguayo mediante la señal de televisión abierta. El canal cuenta con cobertura nacional y se encuentra disponible tanto en televisión digital terrestre como en distintos operadores de televisión paga.
¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por Trece (Canal 13) desde el celular?
Los usuarios de Android y iPhone podrán seguir el Paraguay vs. Francia ingresando al portal oficial de Trece (Canal 13) desde el navegador de su dispositivo móvil, donde encontrarán la transmisión y toda la cobertura especial del Mundial 2026.
¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por Trece (Canal 13) en una computadora?
Otra alternativa para disfrutar del Paraguay vs. Francia es acceder al sitio web oficial de Trece (Canal 13) desde una laptop o PC. Allí, los aficionados podrán seguir la cobertura del encuentro, además de consultar noticias, videos, entrevistas y contenido exclusivo de la Albirroja.
¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por Trece (Canal 13) en Smart TV?
Los aficionados que quieran disfrutar del Paraguay vs. Francia en pantalla grande podrán sintonizar Trece (Canal 13) a través de los servicios de televisión compatibles o acceder al portal del canal mediante el navegador de un Smart TV o dispositivos como Chromecast y Android TV.
¿Qué ofrece Trece (Canal 13) durante la transmisión de Paraguay vs. Francia?
Además de la emisión en vivo del Paraguay vs. Francia, Trece (Canal 13) ofrecerá programas especiales, comentarios de expertos, análisis tácticos, entrevistas y reportes desde Estados Unidos para acompañar el recorrido de la selección paraguaya en el Mundial 2026.
¿Por qué ver Paraguay vs. Francia por Trece (Canal 13)?
Trece (Canal 13) se ha consolidado como una de las principales opciones para seguir a la Albirroja en la Copa del Mundo, permitiendo disfrutar del Paraguay vs. Francia de manera gratuita y desde diferentes dispositivos, con una cobertura íntegramente dedicada a la selección paraguaya.