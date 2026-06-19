Paraguay vs. Turquía EN VIVO y EN DIRECTO podrá seguirse a través de Trece (Canal 13), una de las señales que llevará todas las emociones de este encuentro por la segunda fecha del Mundial 2026. Además de Trece, los hinchas también tendrán la posibilidad de seguir el partido mediante Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV, mientras que para el resto de Latinoamérica estarán disponibles las transmisiones de ESPN, a través de Disney+ Premium, y DSports, mediante DIRECTV y la plataforma DGO. Se recomienda utilizar únicamente señales oficiales y evitar sitios no autorizados como Fútbol Libre TV. El duelo entre paraguayos y turcos se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco y comenzará a las 10:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Paraguay).

Por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, Paraguay vs. Turquía se podrá ver vía GEN, Unicanal, Trece, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: Albirroja)

¿Cómo ver Trece EN VIVO para seguir Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?

La selección paraguaya buscará dar un paso importante en el Mundial 2026 cuando enfrente a Turquía. Para los aficionados que desean seguir el encuentro a través de Trece, también conocido como Canal 13, existen diversas opciones para acceder a la señal desde televisión abierta, cable, internet, celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver Paraguay vs. Turquía por Trece en señal abierta?

La forma más sencilla de seguir el partido es mediante la señal abierta de Trece. Los aficionados podrán sintonizar Canal 13 desde cualquier televisor con acceso a televisión digital terrestre o señal abierta disponible en su zona, sin necesidad de contratar un servicio adicional.

¿Cómo ver Trece por televisión por cable?

Además de la señal abierta, Trece está disponible en los principales operadores de televisión por cable de Paraguay. Los usuarios podrán acceder al canal desde la grilla habitual de su proveedor y disfrutar de toda la cobertura del encuentro.

¿Cómo ver Trece EN VIVO por internet?

Los aficionados que prefieran seguir el compromiso online pueden acceder a las plataformas digitales oficiales de Trece. Allí encontrarán transmisiones en vivo, noticias, videos y contenidos especiales relacionados con la Selección Paraguaya y el Mundial 2026.

¿Cómo ver Trece desde el celular para Paraguay vs. Turquía?

Los usuarios de Android y iPhone pueden seguir la programación de Trece mediante navegadores móviles o plataformas digitales compatibles. Esta opción permite mantenerse al tanto de todas las incidencias del partido desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Trece en una tablet?

Las tablets representan otra alternativa práctica para disfrutar de la cobertura del encuentro. Solo es necesario acceder a los servicios digitales de Trece para seguir el Paraguay vs. Turquía en tiempo real.

¿Cómo ver Trece en Smart TV?

Los Smart TV permiten acceder a los contenidos de Trece mediante navegadores web o herramientas de transmisión desde dispositivos móviles, ofreciendo una experiencia cómoda para disfrutar del partido en pantalla grande.

¿Cómo ver Trece desde una computadora o laptop?

Quienes prefieran seguir el encuentro desde una PC o laptop pueden ingresar al sitio oficial de Trece para acceder a noticias, análisis, videos y toda la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver Trece mediante Personal Flow, Tigo TV o Claro TV?

Los clientes de los principales operadores de televisión paga de Paraguay pueden encontrar Trece dentro de su programación habitual. Además, algunos servicios permiten acceder al canal mediante aplicaciones y plataformas digitales.

¿Cómo ver Trece desde cualquier lugar de Paraguay?

Gracias a su presencia en señal abierta, televisión por cable, internet, celulares, tablets, computadoras y Smart TV, Trece ofrece múltiples opciones para que los aficionados paraguayos no se pierdan ningún detalle del duelo ante Turquía.

¿Por qué ver Paraguay vs. Turquía por Trece?

Trece es una de las señales más reconocidas de Paraguay y suele brindar una amplia cobertura de los acontecimientos deportivos más importantes. Sus transmisiones incluyen análisis, comentarios, entrevistas y toda la información necesaria para seguir el camino de la Albirroja en el Mundial 2026.