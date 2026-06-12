Por la jornada 1 de la fase de grupos del , vs. miden fuerzas EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS desde el Estadio de Los Ángeles, pactado para este viernes 12 de junio desde las 10:00 p.m. en Paraguay, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿No sabes cómo ver este partidazo? En Paraguay podrás seguirlo a través de Unicanal, GEN TV y Trece, mientras que otros países de Latinoamérica mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Futbol Libre TV, una de las señales más buscadas, es pirata y no la recomendamos. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor.

Por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, Paraguay vs. Estados Unidos chocan en Los Ángeles. (Video: Albirroja)
Por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, Paraguay vs. Estados Unidos chocan en Los Ángeles. (Video: Albirroja)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC