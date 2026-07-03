En los Mundiales siempre aparece una selección capaz de alterar cualquier pronóstico. Cabo Verde ya cumplió ese papel durante la fase de grupos tras empatar con España y Uruguay en su primera participación mundialista. Ahora tendrá delante un desafío todavía mayor: enfrentar a la vigente campeona del mundo. Argentina y el sorprendente conjunto africano se medirán este viernes 3 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, en un encuentro marcado por el duelo entre Lionel Messi, máximo goleador del torneo junto a Kylian Mbappé, y el experimentado guardameta Vozinha, una de las grandes figuras de la primera ronda.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para México estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de la cobertura especial de TUDN para televisión de paga. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para seguir cada minuto de Argentina vs. Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

TL;DR del Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX Premium y TUDN

ViX Premium y TUDN 🕐 Hora: 16:00 horas del Centro de México

16:00 horas del Centro de México 🏟️ Estadio: Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium 🌎 Dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Cabo Verde se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país.

Consulta los números de canal para seguir el compromiso desde tu proveedor de televisión.

Canales de Canal 5 en México

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX Premium y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles.

Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa dependiendo del operador o la plataforma utilizada.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Roku

Amazon Fire TV Stick

Computadoras Windows y Mac

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con programación previa, análisis, entrevistas y transmisión en directo.

Canales de TUDN en México

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante distintos operadores de televisión de paga.

Canales de TUDN USA

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Streaming en Estados Unidos

ViX Premium

TUDN App

TUDN.com

Horarios, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Cabo Verde Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final) Fecha Viernes 3 de julio de 2026 Horario México 16:00 horas Horario Estados Unidos 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT Horario Argentina 19:00 horas Televisión Canal 5 y TUDN Streaming ViX Premium y TUDN Estadio Hard Rock Stadium Capacidad 65,000 espectadores Ciudad Miami Gardens, Florida, Estados Unidos Dirección 347 Don Shula Dr, Miami Gardens, FL 33056

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)

La lectura de Noé Yactayo

“Los cruces de eliminación directa suelen reducir las diferencias entre favoritos y revelaciones, pero Argentina llega a esta instancia respaldada por algo más que su condición de campeona del mundo. El equipo de Lionel Scaloni completó una fase de grupos impecable y encontró en Lionel Messi a un líder determinante dentro y fuera del área. Cabo Verde ya ha demostrado que no necesita la posesión para competir y que puede sostener partidos largos gracias al rendimiento de Vozinha y a su disciplina defensiva. El reto para los africanos será resistir el talento argentino durante noventa minutos; para la Albiceleste, evitar que la historia de este Mundial siga escribiendo capítulos inesperados.”