Las hazañas están para cumplirse y las malas rachas para romperse. Este domingo 05 de julio, mira el juego de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, con transmisión de TUDN y Canal 5 en señal abierta a partir de las 18:00 horas CDMX, desde el Estadio Azteca . La selección mexicana, en su mítica casa, quieren mantener su invicto y lograr -finalmente- su clasificación a los cuartos de final de una Copa del Mundo, esta vez ante la Inglaterra de Bellingham, Kane y compañía.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido entre México vs. Inglaterra se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el encuentro desde tu proveedor de televisión.

Canales de Canal 5 en México

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa dependiendo del dispositivo y la región.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido con programación previa, análisis, alineaciones confirmadas y transmisión en directo desde el Estadio Azteca. Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México.

Canales de TUDN en México

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Inglaterra en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. La comunidad hispana contará además con opciones complementarias a través de FOX, Telemundo y Universo.

Canales de TUDN USA

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Domingo 05 de julio de 2026

Domingo 05 de julio de 2026 Horario: 18:00 horas CDMX / 8:00 pm ET (USA)

18:00 horas CDMX / 8:00 pm ET (USA) Canal TV: TUDN y Canal 5

TUDN y Canal 5 Streaming: ViX Premium

ViX Premium Lugar: Estadio Banorte de Ciudad de México, (México)

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Canal 2 de Las Estrellas, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)