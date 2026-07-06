Portugal y España medirán fuerzas este lunes 6 de julio a partir de las 15:00 horas ET en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos), por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, un duelo en el que ambas escuadras buscan asegurar su pase a los cuartos de final del máximo torneo de selecciones de la FIFA. ¿Quieres ver el partido Portugal vs. España en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para todo el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga.
TL;DR del Portugal vs. España por los 8avos de final del Mundial 2026
- 📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS
- 📺 TUDN EN VIVO
- 💻 Streaming: ViX y TUDN
- 🕐 Hora: 1:00 p.m. del Centro de México
- 🏟️ Estadio: AT&T Stadium de Arlington, Texas
- 🌎 Octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Portugal vs. España por los 8avos de final del Mundial 2026?
El partido Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026 se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el estreno mundialista de la Albiceleste desde tu proveedor de televisión.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 HD de Total Play
¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?
También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Portugal vs. España por los 8avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026?
TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido Portugal vs. España por los octavos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026 con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Portugal vs. España en Estados Unidos?
Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el partido Portugal vs. España por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo Portugal vs. España por la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido: Portugal vs. España
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final)
- Fecha: Lunes, 6 de julio de 2026
- Horario: 13:00 horas del Centro de México (CDMX)
- Televisión: Canal 5 (señal abierta) y TUDN
- Streaming: ViX y TUDN
- Estadio: AT&T Stadium
- Ciudad: Arlington, Texas, Estados Unidos
Posibles alineaciones de Portugal vs. España
- Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. DT: Roberto Martinez.
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena, Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.