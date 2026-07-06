Portugal y España medirán fuerzas este lunes 6 de julio a partir de las 15:00 horas ET en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos), por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 , un duelo en el que ambas escuadras buscan asegurar su pase a los cuartos de final del máximo torneo de selecciones de la FIFA. ¿Quieres ver el partido Portugal vs. España en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para todo el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga.

Señal de ESPN y Disney Plus Premium para ver el partido de Portugal vs. España en vivo y en directo, este lunes 6 de julio, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

TL;DR del Portugal vs. España por los 8avos de final del Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 1:00 p.m. del Centro de México

🏟️ Estadio: AT&T Stadium de Arlington, Texas

🌎 Octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Portugal vs. España por los 8avos de final del Mundial 2026?

El partido Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026 se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el estreno mundialista de la Albiceleste desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Portugal vs. España por los 8avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido Portugal vs. España por los octavos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026 con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Portugal vs. España en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el partido Portugal vs. España por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Señal de TiGo Sports en vivo para seguir el duelo Portugal vs. España por fútbol TV. Captura del partido disponible a través de la aplicación oficial TiGo Play online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Horarios, TV y dónde ver en vivo Portugal vs. España por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido : Portugal vs. España

: Portugal vs. España Competición : Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final)

: Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) Fecha : Lunes, 6 de julio de 2026

: Lunes, 6 de julio de 2026 Horario : 13:00 horas del Centro de México (CDMX)

: 13:00 horas del Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (señal abierta) y TUDN

: Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming : ViX y TUDN

: ViX y TUDN Estadio : AT&T Stadium

: AT&T Stadium Ciudad: Arlington, Texas, Estados Unidos

Posibles alineaciones de Portugal vs. España

Portugal : Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. DT: Roberto Martinez.

: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. DT: Roberto Martinez. España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena, Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

España y Portugal se enfrentan este lunes 9 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)