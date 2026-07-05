TUDN llevará la transmisión EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE del compromiso entre México vs. Inglaterra, válido por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México y comenzará a las 7:00 p.m. (hora de México). En Perú, Colombia y Ecuador iniciará a las 8:00 p.m., mientras que en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay será desde las 10:00 p.m.. Además de TUDN, el partido podrá verse por Canal 5, TV Azteca 7, ViX, DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium) en diferentes países. No recomendamos buscar el encuentro por señales piratas como Pelota Libre TV.

México vs. Inglaterra se enfrentarán por los octavos del Mundial 2026. (Video: Selección de México)

¿Cómo ver TUDN EN VIVO para seguir México vs. Inglaterra?

La Selección Mexicana buscará el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Los aficionados podrán seguir el partido en vivo mediante TUDN, que ofrecerá una cobertura completa antes, durante y después del encuentro.

¿Cómo ver México vs. Inglaterra por TUDN en televisión?

Los usuarios que cuenten con un servicio de televisión por cable o satélite podrán sintonizar TUDN desde la programación de su operador para disfrutar del partido en alta definición.

¿Cómo ver TUDN por cable para seguir México vs. Inglaterra?

TUDN está disponible en distintos operadores de televisión de paga en México y otros países. Solo será necesario contar con una suscripción activa para acceder a la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver TUDN por internet?

Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante las plataformas digitales oficiales de TUDN o a través de ViX, donde la transmisión esté disponible según el país.

¿Cómo ver TUDN desde el celular para seguir México vs. Inglaterra?

Los usuarios de Android y iPhone podrán descargar la aplicación oficial de TUDN o ingresar a ViX, iniciar sesión si es necesario y disfrutar del encuentro desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver TUDN en Smart TV?

Los televisores inteligentes compatibles permiten acceder a las aplicaciones oficiales de ViX o a otras plataformas autorizadas que incluyen la señal de TUDN, ofreciendo una experiencia de visualización en pantalla grande.

¿Cómo ver TUDN desde una tablet?

Las tablets también permiten seguir el partido mediante la aplicación oficial de TUDN o ViX, brindando acceso a la cobertura en vivo desde cualquier lugar.

¿Cómo ver TUDN desde una PC o laptop?

Quienes prefieran seguir el encuentro desde una computadora podrán ingresar al sitio web oficial de TUDN o a ViX para acceder a la transmisión en vivo y a la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver TUDN con un operador de TV?

Muchos operadores de televisión permiten acceder a TUDN tanto desde el decodificador como mediante aplicaciones móviles o plataformas web utilizando las credenciales del servicio contratado.

¿Por qué ver México vs. Inglaterra por TUDN?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del duelo entre México e Inglaterra, con relatos en vivo, análisis, entrevistas, estadísticas y toda la información previa y posterior al partido, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir los octavos de final del Mundial 2026.