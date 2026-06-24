TUDN pasará el México vs. República Checa EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio Ciudad de México, por la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. En suelo mexicano, la televisación también estará a cargo de Canal 5 de Televisa, TV Azteca, TV Azteca 7 y ViX Premium. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Todo comienza a las 8:00 p.m. en horario de Perú, con una hora menos en México y dos horas más en Argentina.

Por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa, ViX Premium, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus Premium pasan México vs. República Checa. (Video: FMF)

México afrontará su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con la tranquilidad de haber asegurado el primer lugar del Grupo A, pero también con el desafío de mantener el alto nivel mostrado en sus dos primeras presentaciones. El equipo de Javier Aguirre buscará cerrar esta etapa con puntaje perfecto frente a una República Checa que llega obligada a ganar para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

La selección checa encara el encuentro con la presión de no depender únicamente de sí misma. Tras sumar apenas un punto en las dos primeras jornadas, el conjunto europeo necesita un triunfo ante el Tri y esperar otros resultados favorables para aspirar a la clasificación. Esa urgencia obliga a República Checa a asumir mayores riesgos, un escenario que México intentará aprovechar con la velocidad de sus atacantes y el buen momento de su bloque defensivo.

Aunque todo apunta a que Javier Aguirre realizará algunas modificaciones en el once inicial para dosificar esfuerzos de cara a los dieciseisavos de final, el técnico mexicano ha insistido en que su equipo saldrá a competir por la victoria. Con el respaldo de su afición en el Estadio Ciudad de México, el Tri intentará despedirse de la fase de grupos con una actuación convincente antes de iniciar el camino de eliminación directa.

¿Cómo ver México vs. República Checa por TUDN?

Los aficionados podrán seguir el partido entre México y República Checa a través de TUDN, uno de los canales oficiales que transmiten el Mundial 2026 en territorio mexicano. La señal ofrecerá la cobertura completa del encuentro, con la previa, el relato en vivo, análisis, entrevistas y toda la información alrededor del Tri.

¿Cómo ver TUDN por televisión de paga?

La forma más tradicional de acceder a TUDN es mediante un servicio de televisión por suscripción. El canal está disponible en operadores como Izzi, SKY, Totalplay, Megacable y otros sistemas de TV de paga en México. Solo es necesario sintonizar el canal correspondiente según el proveedor contratado.

¿Cómo ver TUDN por ViX?

Otra alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. Allí los usuarios pueden seguir la cobertura del Mundial 2026 desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Dependiendo del partido y del plan contratado, algunos encuentros requieren una suscripción específica para acceder a la transmisión completa.

¿Cómo ver TUDN desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone pueden descargar la aplicación de ViX o utilizar las aplicaciones oficiales de su operador de televisión si incluyen acceso a TUDN. Con una conexión estable a internet, podrán seguir el México vs. República Checa desde cualquier lugar.

¿Cómo ver TUDN en Smart TV?

Quienes tengan un Smart TV compatible pueden instalar la aplicación de ViX e iniciar sesión con su cuenta para disfrutar del partido en pantalla grande. También es posible acceder mediante las aplicaciones de algunos operadores de televisión de paga compatibles.

¿Cómo ver TUDN desde una computadora?

La transmisión y la cobertura del encuentro también están disponibles desde el sitio web oficial de TUDN y mediante ViX, permitiendo seguir el partido desde una laptop o PC con acceso a internet.

¿Qué cobertura especial ofrece TUDN durante el Mundial 2026?

Además de transmitir los partidos, TUDN presenta programas especiales, análisis tácticos, estadísticas en tiempo real, entrevistas, reportes desde las sedes mundialistas y la participación de su equipo de comentaristas, brindando una cobertura integral del torneo.

¿Por qué ver México vs. República Checa por TUDN?

TUDN se ha consolidado como una de las principales referencias para seguir a la Selección Mexicana en las grandes competiciones. Gracias a su disponibilidad en televisión de paga y en plataformas digitales como ViX, los aficionados pueden disfrutar del duelo ante República Checa desde televisión, computadora, celular, tablet o Smart TV con una cobertura completa del Mundial 2026.